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Футбол 05 вересня 2026 · 16:53

Стало відомо, чи дебютує Мудрик за "Тоттенгем": лондонці оголосили стартовий склад проти "Ноттінгема"

Український вінгер потрапив до заявки "шпор" на матч Прем'єр-ліги
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Стало відомо, чи дебютує Мудрик за "Тоттенгем": лондонці оголосили стартовий склад проти "Ноттінгема"
Михайло Мудрик (Фото: spursofficial, Instagram)
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Український вінгер Михайло Мудрик вперше потрапив у заявку "Тоттенгема" на офіційний матч. Півзахисник матиме шанс дебютувати за "шпор" в матчі АПЛ проти "Ноттінгем Форест".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу "Тоттенгема".

Українець в заявці

Мудрик не потрапив до стартового складу "шпор" на матч 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Натомість з перших хвилин зіграють інші новачки "Тоттенгема" - Савіньйо та Мармуш.

Український вінгер матиме шанс вийти на поле, адже все ж потрапив до заявки - це перша поява футболіста в заявці на офіційний матч майже за два роки.

Стало відомо, чи дебютує Мудрик за &quot;Тоттенгем&quot;: лондонці оголосили стартовий склад проти &quot;Ноттінгема&quot;Заявка "шпор" на матч проти "Ноттінгема" (Фото: SpursOfficial, X)

Деталі матчу та турнірне становище

"Тоттенгем" підходить до цього матчу, перебуваючи на передостанньому місці в турнірній таблиці АПЛ. "Шпори" програли в обох матчах нового сезону та поки що не спромоглись забити жодного голу.

Тепер на черзі - поєдинок в гостях проти "Форест". Початок матчу - о 17:00 за київським часом.

Раніше ми ропзовідали, що Михайло Мудрик захоплено розповів про роботу з Де Дзербі.

Теги: Тоттенхэм Футбол
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Серія А 5 вересня 18:00
Інтер - : - Наполі
УПЛ 5 вересня 18:00
Карпати - : - Шахтар
Бундесліга 5 вересня 18:30
Шальке - : - Баварія
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