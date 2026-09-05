rbc.ua
UA | RU
Суббота, 05 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Стало известно, дебютирует ли Мудрик за "Тоттенхэм": лондонцы объявили стартовый состав против "Ноттингема"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 05 сентября 2026 · 16:53

Стало известно, дебютирует ли Мудрик за "Тоттенхэм": лондонцы объявили стартовый состав против "Ноттингема"

Украинский вингер попал в заявку "шпор" на матч Премьер-лиги
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Стало известно, дебютирует ли Мудрик за "Тоттенхэм": лондонцы объявили стартовый состав против "Ноттингема"
Михаил Мудрик (Фото: spursofficial, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые попал в заявку "Тоттенхэма" на официальный матч. У полузащитника будет шанс дебютировать за "шпор" в матче АПЛ против "Ноттингем Форест".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу "Тоттенхэма".

Украинец в заявке

Мудрик не попал в стартовый состав "шпор" на матч 3-го тура Английской Премьер-лиги. С первых минут сыграют другие новички "Тоттенхэма" - Савиньо и Мармуш.

У украинского вингера будет шанс выйти на поле, ведь все же попал в заявку - это первое появление футболиста в заявке на официальный матч почти за два года.

Стало известно, дебютирует ли Мудрик за &quot;Тоттенхэм&quot;: лондонцы объявили стартовый состав против &quot;Ноттингема&quot; Заявка "шпор" на матч против "Ноттингема" (Фото: SpursOfficial, X)

Детали матча и турнирное положение

"Тоттенхэм" подходит к этому матчу, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" проиграли в обоих матчах нового сезона и пока не смогли забить ни одного гола.

Теперь на очереди – поединок в гостях против "Форест". Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, что Михаил Мудрик восторженно рассказал о работе с Де Дзерби.

Теги: Тоттенхэм Футбол
Главные матчи
Серия А 5 сентября 18:00
Интер - : - Наполи
УПЛ 5 сентября 18:00
Карпаты - : - Шахтер
Бундеслига 5 сентября 18:30
Шальке - : - Бавария
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
На последних минутах: "Колос" в меньшинстве вырвал ничью против "Кривбасса" На последних минутах: "Колос" в меньшинстве вырвал ничью против "Кривбасса" Украина выбила Австралию и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2026 по сокке Украина выбила Австралию и сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2026 по сокке Третий раз подряд: Дорощук финишировал на подиуме в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту Третий раз подряд: Дорощук финишировал на подиуме в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины