Стало известно, дебютирует ли Мудрик за "Тоттенхэм": лондонцы объявили стартовый состав против "Ноттингема"

Украинский вингер Михаил Мудрик впервые попал в заявку "Тоттенхэма" на официальный матч. У полузащитника будет шанс дебютировать за "шпор" в матче АПЛ против "Ноттингем Форест".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу "Тоттенхэма" .

Украинец в заявке

Мудрик не попал в стартовый состав "шпор" на матч 3-го тура Английской Премьер-лиги. С первых минут сыграют другие новички "Тоттенхэма" - Савиньо и Мармуш.

У украинского вингера будет шанс выйти на поле, ведь все же попал в заявку - это первое появление футболиста в заявке на официальный матч почти за два года.

Заявка "шпор" на матч против "Ноттингема" (Фото: SpursOfficial, X)

Детали матча и турнирное положение

"Тоттенхэм" подходит к этому матчу, находясь на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" проиграли в обоих матчах нового сезона и пока не смогли забить ни одного гола.

Теперь на очереди – поединок в гостях против "Форест". Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.