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Футбол 02 сентября 2026 · 10:40

Мой футбольный отец: Мудрик восторженно рассказал о работе с Де Дзерби

Украинский вингер рассказал о доверии к итальянскому тренеру
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мой футбольный отец: Мудрик восторженно рассказал о работе с Де Дзерби
Мудрик остался в Лондоне и надеется на игровую практику (Фото: spursofficial, Instagram)
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Новичок "Тоттенхэма" Михаил Мудрик прокомментировал свой переход из "Челси". 25-летний украинский вингер поделился впечатлениями от возобновления сотрудничества с главным тренером "шпор" Роберто Де Дзерби.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Тоттенгема" .

Особые отношения и доверие

У Мудрика и Де Дзерби уже был опыт успешной работы в донецком "Шахтере". Под руководством итальянца украинец провел 19 матчей, в которых отличился 2 голами и 9 ассистами. В настоящее время вингер называет наставника "своим футбольным отцом", а сам тренер сравнивает игрока со "своим сыном".

"Он – мой футбольный отец. Я верю ему, я доверяю ему. Если я ему нужен – я всегда здесь. Я знаю, чего он от меня хочет. И с ним я всегда чувствую, что прогрессирую. Он может вытянуть из тебя лучше всего и направить тебя правильным путем, чтобы ты развивал свои навыки и свою игру", - заявил Михаил.

Также украинский вингер отметил, что футбол Де Дзерби отлично подходит всем атакующим игрокам. И хотя тренер требует от футболистов максимум, это позволяет футболистам показывать свои лучшие качества.

Дебют и исторический контекст

Украинец стал вторым украинским футболистом в истории "Тоттенхэма". Первым украинцем был Сергей Ребров, игравший за "шпор" с 2000 по 2004 годы.

Дебютировать за новый клуб Михаил сможет уже в субботу, 5 сентября, в выездном матче АПЛ против "Ноттингем Форест". В настоящее время подопечные Де Дзерби занимают 20-е место в таблице после двух стартовых туров, не одержав ни одного очка.

Ранее мы писали, что Малиновский и Батагов официально остались без тренера в "Трабзонспоре".

Теги: Футбол Тоттенхэм
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