Мой футбольный отец: Мудрик восторженно рассказал о работе с Де Дзерби

Особые отношения и доверие

У Мудрика и Де Дзерби уже был опыт успешной работы в донецком "Шахтере". Под руководством итальянца украинец провел 19 матчей, в которых отличился 2 голами и 9 ассистами. В настоящее время вингер называет наставника "своим футбольным отцом", а сам тренер сравнивает игрока со "своим сыном".

"Он – мой футбольный отец. Я верю ему, я доверяю ему. Если я ему нужен – я всегда здесь. Я знаю, чего он от меня хочет. И с ним я всегда чувствую, что прогрессирую. Он может вытянуть из тебя лучше всего и направить тебя правильным путем, чтобы ты развивал свои навыки и свою игру", - заявил Михаил.

Также украинский вингер отметил, что футбол Де Дзерби отлично подходит всем атакующим игрокам. И хотя тренер требует от футболистов максимум, это позволяет футболистам показывать свои лучшие качества.

Дебют и исторический контекст

Украинец стал вторым украинским футболистом в истории "Тоттенхэма". Первым украинцем был Сергей Ребров, игравший за "шпор" с 2000 по 2004 годы.

Дебютировать за новый клуб Михаил сможет уже в субботу, 5 сентября, в выездном матче АПЛ против "Ноттингем Форест". В настоящее время подопечные Де Дзерби занимают 20-е место в таблице после двух стартовых туров, не одержав ни одного очка.