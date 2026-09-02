Мій футбольний батько: Мудрик захоплено розповів про роботу з Де Дзербі

Особливі стосунки та довіра

Мудрик та Де Дзербі вже мали досвід успішної роботи у донецькому "Шахтарі". Під керівництвом італійця українець провів 19 матчів, у яких відзначився 2 голами та 9 асистами. Наразі вінгер називає наставника "своїм футбольним батьком", а сам тренер порівнює гравця зі "своїм сином".

"Він - мій футбольний батько. Я вірю йому, я довіряю йому. Якщо я йому потрібен - я завжди тут. Я знаю, чого він від мене хоче. І з ним я завжди відчуваю, що прогресую. Він може витягнути з тебе найкраще і направити тебе правильним шляхом, щоб ти розвивав свої навички та свою гру", - заявив Михайло.

Також український вінгер зазначив, що футбол Де Дзербі чудово підходить всім атакувальним гравцям. І хоча тренер вимагає від футболістів максимум, це дозволяє футболістам показувати свої найкращі якості.

Дебют та історичний контекст

Українець став лише другим українським футболістом у історії "Тоттенгема". Першим українцем був Сергій Ребров, який грав за "шпор" з 2000-го по 2004-й роки.

Дебютувати за новий клуб Михайло зможе вже в суботу, 5 вересня, у виїзному матчі АПЛ проти "Ноттінгем Форест". Наразі підопічні Де Дзербі посідають 20-те місце в таблиці після двох стартових турів, не здобувши жодного очка.