Магучих – серебряный призер финала Бриллиантовой лиги, Паттерсон впервые выиграла "бриллиант"

В Брюсселе состоялся финал Бриллиантовой лиги в секторе прыжков в высоту. Украинка Ярослава Магучих до последнего боролась с австралийкой Элеанор Паттерсон, однако выиграть золотую медаль не смогла – итоговым результатом ее осталась высота 199 см.

Паттерсон опередила Магучих в Брюсселе

Украинка взяла высоту 197 сантиметров и смогла улучшить свой показатель. Со второй попытки Магучих прыгнула на 199 сантиметров. Ее единственная конкурентка на этой высоте, австралийка Элеанор Паттерсон, тоже взяла отметку 199 см, но с первой попытки.

Таким образом, именно Паттерсон одержала победу и впервые в карьере выиграла главный трофей Бриллиантовой лиги. 30-летняя спортсменка в этом году также выигрывала Commonwealth Games в Глазго – тогда она прыгнула на 1.96 метра.

Магучих второй раз подряд не выиграла финал

Для Магучих это второе поражение подряд в борьбе за победу в финале сезона. В прошлом году украинка уступила другой австралийке – Николи Олислагерс. В то же время в 2022, 2023 и 2024 годах именно Магучих становилась победительницей финала сезона Бриллиантовой лиги.

Напомним, что Ярослава Магучих является действующей Олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту. Также ей принадлежит мировой рекорд – 2.10 метра.