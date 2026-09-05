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Інше 05 вересня 2026 · 22:48

Магучіх – срібна призерка фіналу Діамантової ліги, Паттерсон вперше виграла "діамант"

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце у фіналі сезону Діамантової ліги зі стрибків у висоту
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Магучіх – срібна призерка фіналу Діамантової ліги, Паттерсон вперше виграла "діамант"
Ярослава Магучіх (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)
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У Брюсселі відбувся фінал Діамантової ліги у секторі стрибків у висоту. Українка Ярослава Магучіх до останнього замагалася із австралійкою Елеанор Паттерсон, однак виграти золоту медаль не змогла – її підсумковим результатом залишилася висота 199 см.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Паттерсон випередила Магучіх у Брюсселі

Українка взяла висоту 197 сантиметрів і змогла покращити свій показник. З другої спроби Магучіх стрибнула на 199 сантиметрів. Її єдина конкурентка на цій висоті, австралійка Елеанор Паттерсон, також взяла позначку 199 см, але з першої спроби.

Таким чином, саме Паттерсон здобула перемогу та вперше в кар'єрі виграла головний трофей Діамантової ліги. 30-річна спортсменка цьогоріч також вигравала Commonwealth Games у Глазго – тоді вона стрибнула на 1.96 метра.

Магучіх вдруге поспіль не виграла фінал

Для Магучіх це друга поспіль поразка у боротьбі за перемогу у фіналі сезону. Торік українка поступилася іншій австралійці – Ніколі Оліслагерс. Водночас у 2022, 2023 та 2024 роках саме Магучіх ставала переможницею фіналу сезону Діамантової ліги.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх є чинною Олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Також їй належить світовий рекорд - 2.10 метра.

Читайте також про виступ Олега Дорощука, який теж виграв медаль у фіналі Діамантової ліги.

Теги: Ярослава Магучіх Легка атлетика
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