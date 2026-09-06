АПЛ: Миколенко и "Эвертон" вырвали ничью против МЮ на 90+6 минуте (видео)

В рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед". Напряженное противостояние закончилось драматической ничьей благодаря шедевральному голу хозяев на последних секундах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

АПЛ. 3-й тур

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голы: Джордж, 83, Мэйтленд-Найлз, 90+6 – Мбемо, 46, Шешко, 88.

Поединок с огненной развязкой

Первая половина встречи прошла в равной борьбе и без забитых мячей. Однако сразу после перерыва "красные дьяволы" вышли вперед: на 46-й минуте Бриан Мбемо удачно прорвался по флангу и точным ударом открыл счет в матче.

После пропущенного гола подопечные Дэвида Моеса бросили все силы на атаку, и на 83-й минуте Тайрик Джордж пушечным ударом восстановил равновесие. Впрочем, радость хозяев была недолгой. Уже на 88-й минуте Беньямин Шешко воспользовался ошибкой обороны "ирисок" и снова вывел "Манчестер Юнайтед" вперед.

Казалось, что МЮ получит тяжелые три очка, однако на 90+6-й минуте летний новичок "Эвертона" Эйнсли Мейтленд-Найлс невероятным пушечным ударом из-за пределов штрафной попал прямо в девятку, спас итоговую ничью.

Как сыграл Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко начал поединок в стартовом составе "Эвертона" на привычной позиции левого защитника и провел на поле все 90 минут.

По итогам трех туров "Эвертон" завоевал 5 зачетных пунктов, тогда как в активе "Манчестер Юнайтед" сейчас 4 очка. Оба коллектива продолжают находиться в середине турнирной таблицы АПЛ.