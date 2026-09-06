rbc.ua
UA | RU
Неділя, 06 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол АПЛ: Миколенко та "Евертон" вирвали нічию проти МЮ на 90+6 хвилині (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 06 вересня 2026 · 19:12

АПЛ: Миколенко та "Евертон" вирвали нічию проти МЮ на 90+6 хвилині (відео)

Божевільний гол у дев'ятку врятував команду Девіда Моєса від поразки
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
АПЛ: Миколенко та "Евертон" вирвали нічию проти МЮ на 90+6 хвилині (відео)
Неймовірний порятунок "Евертона" (фото: x.com/Everton)
Add as a preferred source on Google

У рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Евертон" на власному полі приймав "Манчестер Юнайтед". Напружене протистояння закінчилося драматичною нічиєю завдяки шедевральному голу господарів на останніх секундах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

АПЛ. 3-й тур

"Евертон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голи: Джордж, 83, Мейтленд-Найлз, 90+6 – Мбемо, 46, Шешко, 88.

Поєдинок з вогняною розв'язкою

Перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі та без забитих м'ячів. Проте одразу після перерви "червоні дияволи" вийшли вперед: на 46-й хвилині Бріан Мбемо вдало прорвався флангом та точним ударом відкрив рахунок у матчі.

Після пропущеного гола підопічні Девіда Моєса кинули всі сили на атаку, і на 83-й хвилині Тайрік Джордж гарматним ударом відновив рівновагу. Втім, радість господарів була недовгою. Вже на 88-й хвилині Беньямін Шешко скористався помилкою оборони "ірисок" і знову вивів "Манчестер Юнайтед" уперед.

Здавалося, що МЮ здобуде важкі три очки, однак на 90+6-й хвилині літній новачок "Евертона" Ейнслі Мейтленд-Найлз неймовірним гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив прямо в дев'ятку, врятувавши підсумкову нічию.

Як зіграв Миколенко

Український захисник Віталій Миколенко розпочав поєдинок у стартовому складі "Евертона" на звичній позиції лівого оборонця та провів на полі всі 90 хвилин.

За підсумками трьох турів "Евертон" здобув 5 залікових пунктів, тоді як в активі "Манчестер Юнайтед" наразі 4 очки. Обидва колективи продовжують перебувати в середині турнірної таблиці АПЛ.

Читайте також про велике повернення Михайла Мудрика. Українець зіграв на офіційному рівні вперше за 20 місяців.

Теги: Футбол Чемпіонат Англії Эвертон Манчестер Юнайтед
Головні матчі
УПЛ 6 вересня 15:30
Верес - : - Зоря
АПЛ 6 вересня 16:00
Евертон - : - Манчестер Юнайтед
УПЛ 6 вересня 18:00
Епіцентр - : - Буковина
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Магучіх – срібна призерка фіналу Діамантової ліги, Паттерсон вперше виграла "діамант" Магучіх – срібна призерка фіналу Діамантової ліги, Паттерсон вперше виграла "діамант" Не відпустили "Полісся": "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами" Не відпустили "Полісся": "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами" Вперше за два роки: Мудрик вийшов на поле в офіційному матчі Вперше за два роки: Мудрик вийшов на поле в офіційному матчі
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України