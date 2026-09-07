rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 07 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол У ФІФА зробили заяву про вибори Інфантіно після гучного скандалу з ЧС
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 07 вересня 2026 · 09:41

У ФІФА зробили заяву про вибори Інфантіно після гучного скандалу з ЧС

Очільник організації змагатиметься за новий термін
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
У ФІФА зробили заяву про вибори Інфантіно після гучного скандалу з ЧС
Джанні Інфантіно на жіночому ЧС U-20 у Польщі (фото: instagram.com/gianni_infantino)
Add as a preferred source on Google

Міжнародна федерація футболу уперше після резонансної ситуації навколо продажу прав на Мундіаль підтвердила наміри Джанні Інфантіно знову балотуватися на посаду керівника організації. Функціонер не збирається залишати крісло, попри жорсткий тиск із боку провідних конфедерацій.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.

Плани Інфантіно

У керівній організації світового футболу запевнили, що плани діючого президента залишаються незмінними, незалежно від останніх подій у футбольній спільноті.

"Президент ФІФА ще у квітні оголосив, що балотуватиметься на переобрання у 2027 році. Звісно, нічого не змінилося. Пан Інфантіно братиме участь у виборах", - заявив речник ФІФА.

Скандальний проєкт та реакція

Причиною глибокої кризи в стосунках між керівництвом ФІФА та континентальними федераціями стала спроба продати частину комерційних прав на чемпіонат світу зовнішнім приватним інвесторам. Ця ініціатива викликала шквал обурення, через що низка європейських структур висловила недовіру швейцарському функціонеру.

На тлі жорсткого тиску організація скасувала суперечливий проєкт, а сам Інфантіно публічно визнав помилки. Втім, це не зупинило хвилю критики.

Пошук альтернативи та коли вибори

Джанні Інфантіно, який очолює організацію з 2016 року, поки залишається єдиним офіційним претендентом. Однак європейський футбольний союз (УЄФА) спільно з партнерськими конфедераціями Азії та КОНКАКАФ вже готується висунути альтернативного кандидата.

Втім, жодного імені потенційних суперників чинного президента ФІФА наразі не оголошені. Кінцевий термін подання заявок на участь у виборах – 18 листопада. Самі ж вибори пройдуть 18 березня 2027 року на 77-му конгресі організації в Рабаті (Марокко).

Раніше стало відомо, що Україна хоче провести ЧС з футболу разом із Польщею.

Теги: Футбол ФІФА
Головні матчі
Ла Ліга 7 вересня 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Ліга 7 вересня 22:30
Ельче - : - Реал Сосьєдад
Серія А 7 вересня 21:45
Удінезе - : - Лаціо
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Драма у Нью-Йорку: Костюк відіграла 5 матчболів через сльози та біль, але вибула з US Open Драма у Нью-Йорку: Костюк відіграла 5 матчболів через сльози та біль, але вибула з US Open Перший гол за пів року: Довбик забив та врятував "Болонью" від поразки у Серії А (відео) Перший гол за пів року: Довбик забив та врятував "Болонью" від поразки у Серії А (відео) УПЛ: "Верес" і "Зоря" розписали бойову нічию, "Епіцентр" та "Буковина" не забили (відео) УПЛ: "Верес" і "Зоря" розписали бойову нічию, "Епіцентр" та "Буковина" не забили (відео)
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України