У ФІФА зробили заяву про вибори Інфантіно після гучного скандалу з ЧС

Міжнародна федерація футболу уперше після резонансної ситуації навколо продажу прав на Мундіаль підтвердила наміри Джанні Інфантіно знову балотуватися на посаду керівника організації. Функціонер не збирається залишати крісло, попри жорсткий тиск із боку провідних конфедерацій.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN .

Плани Інфантіно

У керівній організації світового футболу запевнили, що плани діючого президента залишаються незмінними, незалежно від останніх подій у футбольній спільноті.

"Президент ФІФА ще у квітні оголосив, що балотуватиметься на переобрання у 2027 році. Звісно, нічого не змінилося. Пан Інфантіно братиме участь у виборах", - заявив речник ФІФА.

Скандальний проєкт та реакція

Причиною глибокої кризи в стосунках між керівництвом ФІФА та континентальними федераціями стала спроба продати частину комерційних прав на чемпіонат світу зовнішнім приватним інвесторам. Ця ініціатива викликала шквал обурення, через що низка європейських структур висловила недовіру швейцарському функціонеру.

На тлі жорсткого тиску організація скасувала суперечливий проєкт, а сам Інфантіно публічно визнав помилки. Втім, це не зупинило хвилю критики.

Пошук альтернативи та коли вибори

Джанні Інфантіно, який очолює організацію з 2016 року, поки залишається єдиним офіційним претендентом. Однак європейський футбольний союз (УЄФА) спільно з партнерськими конфедераціями Азії та КОНКАКАФ вже готується висунути альтернативного кандидата.

Втім, жодного імені потенційних суперників чинного президента ФІФА наразі не оголошені. Кінцевий термін подання заявок на участь у виборах – 18 листопада. Самі ж вибори пройдуть 18 березня 2027 року на 77-му конгресі організації в Рабаті (Марокко).