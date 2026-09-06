Драма у Нью-Йорку: Костюк відіграла 5 матчболів через сльози та біль, але вибула з US Open

Друга ракетка України а 11-та в світовому рейтингу Марта Костюк зупинилася за крок від чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США-2026. У драматичному поєдинку четвертого кола українка в трьох сетах поступилася чешці Лінді Носковій, повторивши свій рекорд на кортах Нью-Йорка.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

US Open-2026. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) – 5:7, 7:5, 4:6

Епічна битва на корті

Суперницею Марти стала шоста ракетка світу та чинна чемпіонка Вімблдона Лінда Носкова з Чехії. Для тенісисток це була вже третя очна зустріч у сезоні: після перемоги українки на ґрунті в Мадриді Носкова переграла Костюк у півфіналі трав'яного "мейджора", а тепер повторила свій успіх на харді в США.

Перший сет пройшов у нервовій боротьбі із серією взаємних брейків, але наприкінці партії чешка виявилася точнішою – 7:5. У другому сеті на корті розгорілася справжня драма: Марта відчула сильний біль у зап'ясті та розплакалася просто під час поєдинку.

Попри проблеми зі здоров'ям та рахунок 3:5, українка виявила сталевий характер, відіграла два матчболи на подачі суперниці й вирвала партію з рахунком 7:5.

У вирішальному сеті Носкова знову вирвалася вперед. У десятому геймі на межі вильоту Костюк змогла врятувати ще три матчболи, проте зробити остаточний камбек і зрівняти рахунок не вдалося.

Підсумки для Марти в США

Костюк вдруге в кар'єрі зупинилася у четвертому колі US Open, що залишається її найкращим результатом на американському "мейджорі". Тим не менш, цей сезон виявився для українки стабільно успішним на турнірах Грендслему – вона тричі діставалася 1/8 фіналу (зокрема грала у півфіналі "Ролан Гаррос").

Після вильоту Костюк Україна втратила останню представницю в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США. А Носкова у чвертьфіналі зіграє проти першої ракетки світу Аріни Соболенко.