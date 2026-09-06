rbc.ua
UA | RU
Неділя, 06 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Драма у Нью-Йорку: Костюк відіграла 5 матчболів через сльози та біль, але вибула з US Open
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 06 вересня 2026 · 22:30

Драма у Нью-Йорку: Костюк відіграла 5 матчболів через сльози та біль, але вибула з US Open

Марта поступається чинній чемпіонці Вімблдону на другому турнірі Grand Slam поспіль
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Драма у Нью-Йорку: Костюк відіграла 5 матчболів через сльози та біль, але вибула з US Open
Марта Костюк (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Друга ракетка України а 11-та в світовому рейтингу Марта Костюк зупинилася за крок від чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США-2026. У драматичному поєдинку четвертого кола українка в трьох сетах поступилася чешці Лінді Носковій, повторивши свій рекорд на кортах Нью-Йорка.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

US Open-2026. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) – 5:7, 7:5, 4:6

Епічна битва на корті

Суперницею Марти стала шоста ракетка світу та чинна чемпіонка Вімблдона Лінда Носкова з Чехії. Для тенісисток це була вже третя очна зустріч у сезоні: після перемоги українки на ґрунті в Мадриді Носкова переграла Костюк у півфіналі трав'яного "мейджора", а тепер повторила свій успіх на харді в США.

Перший сет пройшов у нервовій боротьбі із серією взаємних брейків, але наприкінці партії чешка виявилася точнішою – 7:5. У другому сеті на корті розгорілася справжня драма: Марта відчула сильний біль у зап'ясті та розплакалася просто під час поєдинку.

Попри проблеми зі здоров'ям та рахунок 3:5, українка виявила сталевий характер, відіграла два матчболи на подачі суперниці й вирвала партію з рахунком 7:5.

У вирішальному сеті Носкова знову вирвалася вперед. У десятому геймі на межі вильоту Костюк змогла врятувати ще три матчболи, проте зробити остаточний камбек і зрівняти рахунок не вдалося.

Підсумки для Марти в США

Костюк вдруге в кар'єрі зупинилася у четвертому колі US Open, що залишається її найкращим результатом на американському "мейджорі". Тим не менш, цей сезон виявився для українки стабільно успішним на турнірах Грендслему – вона тричі діставалася 1/8 фіналу (зокрема грала у півфіналі "Ролан Гаррос").

Після вильоту Костюк Україна втратила останню представницю в одиночному розряді Відкритого чемпіонату США. А Носкова у чвертьфіналі зіграє проти першої ракетки світу Аріни Соболенко.

Раніше ми розповіли, як чоловік Еліни Світоліної – Гаель Монфіс офіційно попрощався з турнірами Grand Slam.

Теги: Теніс Марта Костюк
Головні матчі
УПЛ 6 вересня 18:00
Епіцентр - : - Буковина
АПЛ 6 вересня 18:30
Арсенал - : - Челсі
Серія А 6 вересня 21:45
Ювентус - : - Мілан
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Український гонщик здобув історичну перемогу на етапі Формули в Італії Український гонщик здобув історичну перемогу на етапі Формули в Італії АПЛ: Миколенко та "Евертон" вирвали нічию проти МЮ на 90+6 хвилині (відео) АПЛ: Миколенко та "Евертон" вирвали нічию проти МЮ на 90+6 хвилині (відео) Антонеллі здійснив божевільний прорив із хвоста пелотону та виграв Гран-прі Італії Антонеллі здійснив божевільний прорив із хвоста пелотону та виграв Гран-прі Італії
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України