УПЛ: "Верес" и "Заря" расписали боевую ничью, "Эпицентр" и "Буковина" не забили (видео)

Воскресная программа 5-го тура украинской Премьер-лиги оказалась максимально бескомпромиссной и миролюбивой. После сухой ничьей киевского "Динамо" против черкасского ЛНЗ победителя не смогли определить и другие пары игрового дня.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Премьер-лиги .

Обмен голами и вмешательство ВАР в Ровно

В Ровно местный "Верес" принимал луганскую "Зарю". Хозяева открыли счет на 22-й минуте, когда Владислав Шарай головой с близкого расстояния замкнул выверенную передачу Гонсалвеша. Впрочем, ответ луганчан не заставил себя ждать: уже через девять минут Домагой Елавич выскочил один на один с голкипером и сравнял счет. Проверка ВАР подтвердила, что хорватский вингер избежал офсайда.

Во втором тайме тот же Гонсалвеш мог вывести "Верес" вперед, но его удар нейтрализовал голкипер луганчан Александр Сапутин. Вскоре Елавич вновь поразил ворота хозяев, однако на этот раз арбитр отменил гол из-за положения вне игры.

"Верес" – "Заря" – 1:1

Голы: Шарай, 22 – Елавич, 31

По итогам встречи "Заря" с 7 очками занимает 7-е место в УПЛ, а "Верес" с 5 баллами расположился на 9-й строчке.

Сухой паритет в Каменец-Подольском

В заключительном матче дня "Эпицентр" из Каменец-Подольского и черновицкая "Буковина" также не выявили сильнейшего. Неделю назад оба коллектива провели яркий тур: черновицкий клуб шокировал "Динамо" (3:0), а "Эпицентр" с аналогичным счетом разгромил "Кудровку".

На этот раз, несмотря на большое количество созданных голевых моментов с обеих сторон, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

"Эпицентр" – "Буковина" – 0:0

После пяти сыгранных матчей "Эпицентр" набрал 8 очков и занимает 5-ю позицию в таблице. "Буковина" имеет в активе 6 пунктов и разместилась на 8-м месте.

Лидируют в чемпионате донецкий "Шахтер" и львовские "Карпаты", имеющие по 12 баллов.