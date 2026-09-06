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Футбол 06 сентября 2026 · 15:23

Бущан спас, но у "Динамо" забрали гол: киевляне потеряли очки в матче с ЛНЗ (видео)

Гол Пономаренко отменил ВАР
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Бущан спас, но у "Динамо" забрали гол: киевляне потеряли очки в матче с ЛНЗ (видео)
Матч "Динамо" – ЛНЗ (фото: УПЛ)
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Киевское "Динамо" снова оступилось в чемпионате Украины. В матче 5-го тура Премьер-лиги "бело-синие" на своем поле расписали сухую ничью против черкасского ЛНЗ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 5-й тур

"Динамо" – ЛНЗ – 0:0

Вратари на высоте

После разгрома от "Буковины" в предыдущем туре тренерский штаб киевлян перетасовал состав. В ворота вернулся Георгий Бущан, только что присоединившийся к команде в аренду из "Полесья". Вячеслав Суркис оказался вне заявки, а капитан Виталий Буяльский пропустил игру из-за повреждения.

В первом тайме киевляне создали стопроцентный момент, но Джастин Лонвейк с нескольких сантиметров пробил прямо во вратаря черкасской команды Дмитрия Ледвия после прострела Матвея Пономаренко и неудачного удара Андрея Ярмоленко.

Во втором тайме игра оживилась. Ледвий нейтрализовал опасные удары Валентина Рубчинского и Ярмоленко. В ответ Бущан не пропустил в ключевом эпизоде у собственных ворот, вытащив сложный мяч из-под перекладины после удара Дениса Кузика.

Драма с ВАР и травма Сыча

На 59-й минуте мяч все же оказался в сетке ворот гостей: Пономаренко воспользовался передачей Ярмоленко и переиграл голкипера. Однако после просмотра видеоповтора рефери отменил взятие ворот из-за минимального офсайда у форварда.

Помимо потери очков, киевляне столкнулись и с кадровой проблемой - из-за травмы колена в середине второго тайма поле вынужденно покинул Алексей Сыч, вместо которого вышел Навин Малыш.

Ранее в 5-м туре УПЛ "Шахтер" одержал волевую победу над "Карпатами".

Теги: Футбол УПЛ Динамо ЛНЗ
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