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Футбол 06 вересня 2026 · 15:23

Бущан урятував, але в "Динамо" забрали гол: кияни втратили очки у матчі з ЛНЗ (відео)

Гол Пономаренка скасував ВАР
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бущан урятував, але в "Динамо" забрали гол: кияни втратили очки у матчі з ЛНЗ (відео)
Матч "Динамо" - ЛНЗ (фото: УПЛ)
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Київське "Динамо" знову оступилося в чемпіонаті України. У матчі 5-го туру Прем'єр-ліги "біло-сині" на власному полі розписали суху нічию проти черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ, 5-й тур

"Динамо" – ЛНЗ – 0:0

Воротарі на висоті

Після розгрому від "Буковини" у попередньому турі тренерський штаб киян перетасував склад. У ворота повернувся Георгій Бущан, який щойно приєднався до команди в оренду з "Полісся". Натомість В'ячеслав Суркіс опинився поза заявкою, а капітан Віталій Буяльський пропустив гру через ушкодження.

У першому таймі кияни створили стовідсотковий момент, але Джастін Лонвейк із кількох сантиметрів пробив прямо у воротаря черкасців Дмитра Ледвія після прострілу Матвія Пономаренка та невдалого удару Андрія Ярмоленка.

У другому таймі гра пожвавилася. Ледвій нейтралізував небезпечні постріли Валентина Рубчинського та Ярмоленка. У відповідь Бущан не пропустив у ключовому моменті біля власних воріт, витягнувши складний м'яч з-під поперечини після удару Дениса Кузика.

Драма з ВАР та травма Сича

На 59-й хвилині м'яч усе ж опинився у сітці воріт гостей: Пономаренко скористався передачею Ярмоленка та переграв голкіпера. Втім, після перегляду відеоповтору рефері скасував взяття воріт через мінімальний офсайд у форварда.

Окрім втрати очок, кияни зазнали й кадрової проблеми – через травму коліна поле в середині другого тайму вимушено залишив Олексій Сич, замість якого вийшов Навін Малиш.

Раніше у 5-му турі УПЛ "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами".

Теги: Футбол УПЛ Динамо ЛНЗ
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