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Футбол 06 вересня 2026 · 12:05

Капітан "Динамо" несподівано випав із обойми перед ключовим матчем УПЛ

Віталій Буяльський зазнав м'язової травми та вибув на кілька тижнів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Капітан "Динамо" несподівано випав із обойми перед ключовим матчем УПЛ
Віталій Буяльський (фото: ФК "Динамо")
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Київське "Динамо" зазнало кадрової втрати напередодні поєдинку 5-го туру української Прем’єр-ліги проти черкаського ЛНЗ. Лідер та капітан столичної команди Віталій Буяльський не зможе допомогти партнерам через ушкодження.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса.

Що відомо про травму Буяльського

33-річний півзахисник отримав травму в останні підготовчі дні перед грою проти черкасців. У досвідченого хавбека діагностовано м'язове ушкодження, яке вивело його з ладу на найближчий час.

За попередніми прогнозами медичного штабу, на повноцінне відновлення капітану киян знадобиться до трьох тижнів. Це означає, що Буяльський пропустить не лише матч із ЛНЗ, а й кілька наступних поєдинків "біло-синіх".

У нинішньому сезоні Буяльський провів вісім матчів, в яких відзначився двома результативними передачами.

Коли "Динамо" грає з ЛНЗ

Матч між "Динамо" та ЛНЗ відбудеться у неділю, 6 вересня, на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі – о 13:00.

Раніше у 5-му турі УПЛ "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами".

Теги: Футбол УПЛ Динамо
Головні матчі
УПЛ 6 вересня 15:30
Верес - : - Зоря
АПЛ 6 вересня 16:00
Евертон - : - Манчестер Юнайтед
УПЛ 6 вересня 18:00
Епіцентр - : - Буковина
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