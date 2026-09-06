Капитан "Динамо" неожиданно выпал из обоймы перед ключевым матчем УПЛ

Киевское "Динамо" понесло кадровую потерю накануне поединка 5-го тура украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ. Лидер и капитан столичной команды Виталий Буяльский не сможет помочь партнерам из-за повреждения.

Что известно о травме Буяльского

33-летний полузащитник получил травму в последние подготовительные дни перед матчем против черкасского клуба. У опытного хавбека диагностировано мышечное повреждение, которое вывело его из строя на ближайшее время.

По предварительным прогнозам медицинского штаба, для полноценного восстановления капитану киевлян потребуется до трех недель. Это означает, что Буяльский пропустит не только матч с ЛНЗ, но и несколько следующих поединков "бело-синих".

В нынешнем сезоне Буяльский провел восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Когда "Динамо" играет с ЛНЗ

Матч между "Динамо" и ЛНЗ состоится в воскресенье, 6 сентября, на киевском стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало встречи – в 13.00.