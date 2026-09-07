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Баскетбол 07 вересня 2026 · 11:17

Українець феєрично дебютував за "Реал": попереду старт у Євролізі

Захисник вийшов у стартовому складі "вершкових" та став одним із найрезультативніших у матчі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українець феєрично дебютував за "Реал": попереду старт у Євролізі
Максим Шульга у першій грі за мадридців (фото: x.com/RMBaloncesto)
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Захисник збірної України Максим Шульга провів дебютний поєдинок у складі мадридського "Реала". Вже у першому передсезонному матчі 24-річний баскетболіст вийшов у стартовій п'ятірці та допоміг "королівському клубу" здобути розгромну перемогу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу мадридського клубу.

Яскравий старт та висока ефективність

У першій спаринговій грі передсезонної підготовки "Реал" розгромив "Басконію" з рахунком 121:80. Шульга розпочав поєдинок у стартовому складі та провів на майданчику 18 хвилин і 21 секунду. За цей час захисник набрав 15 очок, реалізувавши 2 з 2 двоочкових, 2 з 3 триочкових та 5 з 6 штрафних кидків.

Також українець віддав 5 результативних передач, зібрав 2 підбирання та зробив 4 перехоплення при 2 втратах і 1 фолі, завершивши гру з підсумковим рейтингом ефективності "+24". За кількістю здобутих пунктів Максим став другим найрезультативнішим гравцем мадридців після Факундо Кампаццо.

Українець феєрично дебютував за &quot;Реал&quot;: попереду старт у Євролізі

Максим Шульга вийшов у стартовій п'ятірці "Реала" (фото: x.com/RMBaloncesto)

Контракт із грандом та новий етап кар'єри

Український баскетболіст підписав із мадридським клубом дворічну угоду – до завершення сезону-2027/28. Попередній сезон-2025/26 Шульга провів у НБА, виступаючи за "Бостон Селтікс", у складі якого відіграв 11 матчів у регулярному чемпіонаті та дві зустрічі в плей-офф. Влітку гравець також дебютував за національну збірну України у відборі на ЧС-2027.

Нагадаємо, "Реал" є діючим чемпіоном Іспанії та фіналістом Євроліги минулого сезону. Перший офіційний поєдинок нового сезону мадридці проведуть 24 вересня у рамках Євроліги проти клубу "Дубай".

Раніше ми писали, що збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027.

Теги: Баскетбол Реал
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Ла Ліга 7 вересня 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Ліга 7 вересня 22:30
Ельче - : - Реал Сосьєдад
Серія А 7 вересня 21:45
Удінезе - : - Лаціо
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