З НБА до Мадрида: "Реал" підписав контракт з українським захисником

Мадридський "Реал" закрив угоду щодо переходу 24-річного українського захисника Макса Шульги. Баскетболіст, який виступав у НБА та G-Лізі, стане четвертим новачком іспанського гранда у нинішньому міжсезонні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське видання Diario AS .

Стратегічний трансфер для ліміту в Іспанії

Перехід Шульги має для "Реала" стратегічне значення через жорсткий ліміт на вихованців в іспанській Лізі Ендеса. Оскільки українець з 11 років навчався у баскетбольних школах Іспанії ("Колехіо Леонес" та "Торрелодонес"), він офіційно вважається гравцем, підготовленим у місцевій системі.

Це підписання дозволить "вершковим" закрити обов'язкову квоту після травми Усмана Гаруби та відходу Маріо Хезоньї, що дасть змогу проводити ротацію складiв у внутрішній першості.

Шлях через США та НБА

Шульга розпочинав студентську кар'єру в США за університети Юти та Всіх Святих (VCU). У 2025-му році його обрали під 57-м номером на драфті НБА. Минулого сезону українець мав двосторонній контракт із "Бостон Селтікс", зігравши 11 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та 2 гри в плей-оф.

Основний ігровий час він отримував у фарм-клубі "Мейн Селтікс" у G-Лізі, де його середня статистика становила 15,7 очка та 6,7 передачі за гру. Улітку 2026-го року Шульга також здобув титул переможця Літньої ліги НБА у складі "Голден Стейт Ворріорз".

Юридична деталь перед дебютом

Для офіційної реєстрації в Європі баскетболісту необхідно врегулювати юридичне питання з ФІБА. Через суперечку з колишнім агентством Sigma SRL щодо невиплачених 180 тисяч доларів за скасований перехід до Університету Вілланова, трансферний лист гравця у системі ФІБА наразі заблоковано.

У складі мадридців українець створюватиме глибину складу на позиціях розігруючого та атакувального захисника поруч із зірковими Факундо Кампаццо, Андресом Фелісом та Серхіо Люлем.