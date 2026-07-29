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Баскетбол 29 липня 2026 · 14:20

З НБА до Мадрида: "Реал" підписав контракт з українським захисником

Максим Шульга повертається в Іспанію та вже погодив контракт з іспанським грандом
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З НБА до Мадрида: "Реал" підписав контракт з українським захисником
Шульга повертається до Іспанії після виступів в США (Фото: maxshulga_, Instagram)

Мадридський "Реал" закрив угоду щодо переходу 24-річного українського захисника Макса Шульги. Баскетболіст, який виступав у НБА та G-Лізі, стане четвертим новачком іспанського гранда у нинішньому міжсезонні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське видання Diario AS.

Стратегічний трансфер для ліміту в Іспанії

Перехід Шульги має для "Реала" стратегічне значення через жорсткий ліміт на вихованців в іспанській Лізі Ендеса. Оскільки українець з 11 років навчався у баскетбольних школах Іспанії ("Колехіо Леонес" та "Торрелодонес"), він офіційно вважається гравцем, підготовленим у місцевій системі.

Це підписання дозволить "вершковим" закрити обов'язкову квоту після травми Усмана Гаруби та відходу Маріо Хезоньї, що дасть змогу проводити ротацію складiв у внутрішній першості.

Шлях через США та НБА

Шульга розпочинав студентську кар'єру в США за університети Юти та Всіх Святих (VCU). У 2025-му році його обрали під 57-м номером на драфті НБА. Минулого сезону українець мав двосторонній контракт із "Бостон Селтікс", зігравши 11 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та 2 гри в плей-оф.

Основний ігровий час він отримував у фарм-клубі "Мейн Селтікс" у G-Лізі, де його середня статистика становила 15,7 очка та 6,7 передачі за гру. Улітку 2026-го року Шульга також здобув титул переможця Літньої ліги НБА у складі "Голден Стейт Ворріорз".

Юридична деталь перед дебютом

Для офіційної реєстрації в Європі баскетболісту необхідно врегулювати юридичне питання з ФІБА. Через суперечку з колишнім агентством Sigma SRL щодо невиплачених 180 тисяч доларів за скасований перехід до Університету Вілланова, трансферний лист гравця у системі ФІБА наразі заблоковано.

У складі мадридців українець створюватиме глибину складу на позиціях розігруючого та атакувального захисника поруч із зірковими Факундо Кампаццо, Андресом Фелісом та Серхіо Люлем.

Раніше ми повідомляли, що до Іспанії також перебрався центровий збірної України Дмитро Скапінцев.

Теги: Реал Баскетбол
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