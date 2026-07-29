Скандальні голи, тріумфи і фейли: всі дуелі України та Данії у єврокубках

Протистояння українських та данських клубів на євроарені має багату історію, що тягнеться від перших років незалежної України. За понад три десятиліття вже п'ять українських команд зустрічались на євроарені із данськими суперниками.

Перед матчем-відповіддю "Полісся" проти "Копенгагена" Sport RBC.UA пропонує згадати всі етапи цього протистояння між країнами.

Домінування в Лізі чемпіонів та скандал у Данії

Найуспішнішим турніром для України у протистояннях із данцями є Ліга чемпіонів (разом із Кубком чемпіонів). Тут українські клуби здобули чотири перемоги, двічі розійшлися миром і так само двічі зазнали поразок.

Історію дуелей відкрило київське "Динамо" ще у сезоні-1991/92. Першим данським клубом, який протистояв українцям, став "Брондбю". Тоді на груповому етапі 1/2 фіналу столичний гранд зіграв внічию в Києві (1:1, гол на рахунку Саленка) та поступився 0:1 в Данії.

Пізніше "біло-сині" успішно проходили "Брондбю" в сезоні-1997/98 в 3-му кваліфікаційному раунді. Тоді команди обмінялись гостьовими перемогами (2:4 та 0:1), але сильнішими були саме динамівці. Голи за киян забивали Гусін, Шевченко, Ребров та Головко.

Ще одним суперником киян з Данії був "Ольборг". Матчі 3-го кваліфікаційного раунду в сезоні-1999/00 закінчились на користь "Динамо" (1:2 та 2:2). Голи аз киян забивали Ребров, Гусін та двічі Шацьких.

Найгучнішу сторінку в історії протистоянь України та Данії в єврокубках написали "Шахтар" та "Норшеллан" в сезоні-2012/13. Тоді на груповому етапі ЛЧ донеччани двічі перемогли. Але якщо домашня перемога (2:0) із дублем Мхітаряна не стала чимось незвичним, то гостьовий розгром (2:5) запам'ятався. Адже крім дубля Вілліана хет-трик тоді оформив Луїс Адріано, забивши один з голів із порушенням Fair Play. Форвард перехопив м'яч, що повертався супернику після зупинки гри.

Єдиною невдачею в ЛЧ для українських команд став виліт "Дніпра" від "Копенгагена" в сезоні-2014/15. Тоді дніпряни голів не забивали, а от данці відзначились двічі вдома (0:0 та 2:0) і вибили "Дніпро" до Ліги Європи.

Вперта боротьба в Лізі Європи та Кубку Інтертото

У Лізі Європи данські клуби виявилися значно складнішими суперниками - на рахунку українців лише 1 перемога при 5 нічиїх та 2 поразках. Тут "Динамо" обмінювалося перемогами з "Ольборгом" та грало внічию з "Копенгагеном", а полтавська "Ворскла" здобула один бал у групі з тим таки "Копенгагеном".

Сезон-2011/12 (Груповий етап)

"Копенгаген" - "Ворскла" (Полтава) - 1:0

"Ворскла" (Полтава) - "Копенгаген" - 1:1 (Автогол Н'Доє)

Сезон-2014/15 (Груповий етап)

"Ольборг" - "Динамо" (Київ) - 3:0

"Динамо" (Київ) - "Ольборг" - 2:0 (Віда, Гусєв)

Сезон-2019/20 (Груповий етап)

"Динамо" (Київ) - "Копенгаген" - 1:1 (Шабанов)

"Копенгаген" - "Динамо" (Київ) - 1:1 (Вербич)

Натомість "Ворскла" має більш успішний досвід у Кубку Інтертото. В 1998-му році полтавці здолали "Копенгаген" завдяки правилу виїзного гола (2:2, 1:1). Голи тоді забивали Мелащенко, Богатир та Мусолітін.

Новий турнір, нове протистояння

"Полісся" відкрило нову сторінку протистоянь із данськими клубами. Перший матч проти "Копенгагена" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій закінчився з рахунком 3:3.

А вже в середу, 29 липня, вирішиться, чи буде баланс житомирців в іграх з данцями позитивним, чи гору візьме "Копенгаген".

Загальна статистика

Загалом в протистояннях з данськими клубами взяли участь п'ять українських клубів. Найпопулярнішим суперником був саме "Копенгаген" - проти них грали чотири українських клуби з п'яти. Баланс в цих протистояннях на боці данців - 2 перемоги, 6 нічиїх та 0 поразок (9 забитих голів та 6 пропущених).

А ось так виглядає загальна статистика зустрічей для українських команд: