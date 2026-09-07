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Футбол 07 вересня 2026 · 10:16

Перша відставка в топ-лігах: італійський гранд вказав на двері чемпіону світу

Фахівець очолив команду лише влітку, але завалив старт сезону
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перша відставка в топ-лігах: італійський гранд вказав на двері чемпіону світу
Фабіо Гроссо (фото: ФК "Фіорентина")
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Італійська "Фіорентина" наважилася на першу кадрову революцію серед європейських топ-чемпіонатів. Керівництво флорентійського клубу ухвалило рішення достроково попрощатися з головним тренером Фабіо Гроссо після серії нищівних поразок у національній першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Фатальний старт чемпіона світу

Флорентійський клуб офіційно оголосив про припинення співпраці з Фабіо Гроссо. 48-річний італійський фахівець, який здобував "золото" світової першості 2006 року у складі національної збірної, втратив посаду лише через кілька місяців після призначення. Контракт тренера був розрахований до літа 2028 року, однак керівництво розірвало угоду достроково.

Під керівництвом Гроссо команда встигла провести лише чотири офіційні поєдинки. Єдиний позитивний результат "фіалки" здобули в Кубку Італії, здолавши "Беневенто" із другого дивізіону (4:1). Проте в Серії А клуб зазнав трьох поразок поспіль – від "Роми" (0:4), "Фрозіноне" (0:3) та "Торіно" (1:2).

Марно витрачені мільйони

У літнє трансферне вікно керівництво "Фіорентини" виділило на підсилення складу близько 150 млн євро, очікуючи від наставника боротьби за високі позиції. Натомість команда опинилася на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії із загальною різницею м'ячів 1:9, що й прискорило рішення про відставку.

Цей звільнення стало першим серед усіх тренерів у топ-5 європейських ліг сезону-2026/27. До приходу у "Фіорентину" Гроссо очолював "Сассуоло", а також працював із "Ліоном", "Вероною", "Брешією" та молодіжною командою "Ювентуса". Ім'я нового керманича флорентійців стане відоме найближчим часом.

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Теги: Футбол Чемпіонат Італії Фиорентина
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