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Футбол 27 августа 2026 · 11:29

Россия атаковала центр Киева: в каком состоянии стадион "Динамо"

Сообщается, что вражеские прилеты прошли рядом с исторической ареной
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Россия атаковала центр Киева: в каком состоянии стадион "Динамо"
Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского (Фото: ФК "Динамо")
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В четверг, 27 августа, Россия в очередной раз атаковала Киев. В этот раз взрывы раздавались вблизи стадиона "Динамо" имени Лобановского.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий президента "Динамо" Игоря Суркиса изданию "Чемпион".

В каком состоянии стадион "Динамо"

В медиа начала распространяться информация, что стадион пострадал в результате обстрелов. Доказательством тому было официальное заявление от КМВА, в котором говорилось о повреждении спортивного комплекса в Печерском районе.

Также в телеграмм-каналах публиковали видео, на котором был виден столб дыма в районе стадиона. Однако президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг эту информацию.

"Нет, стадион Динамо не пострадал, прилетело рядом", – отметил он.

Что известно об атаке РФ по Киеву

Столица Украины находится под атаками РФ с ночи - воздушная тревога в Киеве раздается с перерывами с 1 часов ночи.

Пока известно о последствиях атаки в Шевченковском, Подольском, Голосеевском и Печерском районах города. В Голосеевском районе стало известно о первом раненом в результате утренней дроновой атаки.

Все детали о последствиях ночной комбинированной атаки РФ по Украине – в материале РБК-Украина.

Теги: Футбол Динамо
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