Зубков, Игнатенко и Кухаревич сыграют в ЛЧ, "Лион" с Фонсекой проиграл "Фенербахче"

В среду, 26 августа, состоялись три из четырех ответных матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/27. "Фенербахче" одолел "Лион", "Викинг" сенсационно прошел "Динамо" Загреб, а АЕК разгромил "Левски".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Викинг" выбил "Динамо" Загреб

Норвежский "Викинг" на своем поле победил загребское "Динамо" со счетом 3:1 и впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

После результативной ничьей 2:2 в первом матче норвежцы сумели дожать соперника дома. Таким образом, "Викинг" стал одним из главных создателей сенсации квалификации этого года.

"Динамо" Загреб продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Викинг – Динамо Загреб – 3:1

Голы: с пенальти, Трипич, 18; Аустбе, 48; Мой, 50 – Хонжа, 10.

"Фенербахче" прошел "Лион"

Еще одна драматическая развязка произошла во Франции. "Лион" принимал "Фенербахче" после ничьей 1:1 в первом матче, однако турецкий клуб одержал победу со счетом 2:1.

Таким образом, "Фенербахче" по сумме двух встреч пробился в основной этап Лиги чемпионов. Для "Лиона" поражение означает вылет из престижнейшего еврокубкового турнира. Французская команда продолжит выступления в Лиге Европы.

Лион – Фенербахче – 1:2

Голы: Фофана, 61 – Мурики, 24; Браун, 28.

АЕК разгромил "Левски"

АЕК на собственном поле не оставил шансов софийскому "Левски" - 4:0.

Греческая команда после нулевой ничьей в первом матче полностью контролировала ситуацию в ответном матче и уверенно оформила выход в основной этап Лиги чемпионов.

За АЕК выступает украинский вингер Александр Зубков, получивший возможность сыграть в главном клубном турнире Европы. В этом матче он вышел на поле на 81-й минуте, результативными действиями не отличился.

АЕК – Левски – 4:0

Голы: Йович, 7; Варга, 12, 29; Марин, 55.

"Слован" в овертайме дожал "Целье"

Без травмированного Николая Кухаревича команда Яя Туре смогла получить положительный результат во втором матче. Основное время завершилось вничью 1:1, а в овертайме гол Кристиана Мартинеса на 100-й минуте стал решающим.

Отметим, что Даниил Игнатенко появился на поле на 106-й минуте, заменив автора решающего гола.

Таким образом, "Слован" снова будет играть в Лиге чемпионов, а Целье отправляется в Лигу Европы.

Целье – Слован – 1:2

Голы: с пенальти, Сешлар, 34 – Шпорар, 18; Мартинес, 100.