ЛАСК сенсационно выбил "Селтик" и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник, 25 августа, ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По итогам двухматчевых противостояний произошло несколько сенсаций.

Результаты игрового дня

Наибольшую сенсацию игрового дня совершил австрийский ЛАСК. Команда, которая на прошлой неделе без шансов уступила "Селтику" со счетом 0:3, во втором матче выдала настоящий суперкамбэк. Австрийцы победили 5:1 в дополнительное время и по сумме двух матчей именно они попали в основной этап ЛЧ.

Также камбек совершил "Сабах", не просто отыгравшийся после поражения "Хапоэля" - азербайджанцы разгромили израильский клуб.

"Буде-Глимт" во втором матче подтвердил свое преимущество над "Неймегеном". Дома норвежцы также отгрузили нидерландцам три гола, однако на этот раз сохранили свои ворота "сухими".

Лига чемпионов-2026/27, плей-офф, ответные матчи:

ЛАСК (Австрия) – "Селтик" (Шотландия) – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0, 0:0) дополнительное время (первый матч – 0:3)

Голы: Мозес Усор, 32, Роберт Любичич, 48, Сэмюэл Адениран, 58, 109, Флориан Флэккер, 90 – Каллум Макгрегор, 21

"Сабах" (Азербайджан) – "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – 5:2 (1:1, 2:1, 1:0, 1:0) дополнительное время (первый матч – 1:2)

Голы: Кристиан Нвачукву, 38, Умарали Рахмоналиев, 74, Теллур Муталлимов, 90+4, Орфе Мбина, 101, Джой-Ленс Микелс, 115 – Игорь Златанович, 10, Гай Мизрахи, 61

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Неймеген" (Нидерланды) - 3:0 (2:0, 1:0) (первый матч – 3:1)

Голы: Фредрик Бьоркан, 45+2, Сондре Аукленн, 45+5, Деверон Фонвилле, 73 (автогол)

Что смотреть сегодня

В среду, 26 августа, состоится остальные матчи плей-офф квалификации. Центральным матчем игрового дня должно стать противостояние "Лиона" и "Фенербахче". К тому же команды сыграли вничью, а значит шансы на победу имеют и французы, и турки.

Также стоит отметить, что сегодня есть шанс увидеть на поле украинского футболиста – Даниил Игнатенко провел весь матч против "Целье" в запасе, однако в ответном матче можно надеяться на появление украинского хавбека.

Полное расписание игрового дня выглядит так:

22:00. "Викинг" (Норвегия) – "Динамо" Загреб (Хорватия). Первый матч – 2:2

22:00. "Лион" (Франция) – "Фенербахче" (Турция). Первый матч – 1:1

22:00. "Целье" (Словения) – "Слован" Братислава (Словакия). Первый матч – 1:1

22:00. АЭК (Греция) – "Левски" (Болгария). Первый матч – 0:0

По итогам этих матчей определится окончательный состав команд-участников основного этапа Лиги чемпионов.

Украина в Лиге чемпионов

Напомним, что единственным представителем Украины в Лиге чемпионов в этом сезоне будет "Шахтер". Дончане сразу попали в основной этап турнира.

Финал сезона-2026/27 состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.