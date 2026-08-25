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Бокс 25 августа 2026 · 22:58

Теренс Кроуфорд приехал в Украину и подарил Зеленскому щенка

Легендарный американский боксер посетил Украину и передал президенту Владимиру Зеленскому необычный символический подарок
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Теренс Кроуфорд приехал в Украину и подарил Зеленскому щенка
Терренс Кроуфорд и Владимир Зеленский (фото: скриншот Zelenskiy/Official)
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Легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд 25 августа находится в Украине. Бывший абсолютный чемпион мира встретился с президентом Владимиром Зеленским и в знак поддержки нашей страны подарил ему щенка американского питбультерьера.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на телеграм-канал президента Украины.

Кроуфорд подарил Зеленскому щенка

О встрече с легендарным боксером сообщил Владимир Зеленский. Президент поблагодарил Кроуфорда за поддержку Украины и украинцев с начала полномасштабной войны.

Неожиданным моментом встречи стал подарок американского спортсмена – щенка американского питбультерьера по имени Фрея. Дело в том, что ее дед Атос пережил русскую оккупацию Бучи.

Имя Фрея получила в честь будущей украинской системы противовоздушной обороны FREYJA. Таким образом собака стала символом украинской защиты и поддержки Украины со стороны американского спортсмена.

"Очень ценим, что такие люди рядом с украинцами и украинками", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил Кроуфорда за встречу, подарок, поддержку и уважение к украинскому народу.

Что известно о Теренсе Кроуфорде

Теренс Кроуфорд – 38-летний американский боксер из Омахи, штат Небраска. Он завершил профессиональную карьеру непобежденным с рекордом 42 победы в 42 боях, 31 из которых одержал нокаутом.

Кроуфорд стал первым боксером в истории эры четырех основных чемпионских поясов, завоевавший статус абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях.

Американец становился абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе, полусреднем и второй средней категориях. Среди известнейших побед Кроуфорда – поединки с украинцем Виктором Постолом, Эрролом Спенсом и Саулем "Канело" Альваресом.

Именно победа над Канелом в сентябре 2025 года стала последним боем в карьере американца. Кроуфорд победил мексиканца единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Кроуфорд завершил карьеру после победы над Каннело

В декабре 2025 года Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры. Он ушел из бокса непобежденным после одного из самых больших боев в своей карьере – победы над Канело Альваресом.

Впрочем, позже американец подробнее объяснил свое решение. По его словам, после ситуации с казахстанским боксером Жанибеком Алимханули, который из-за положительного допинг-теста не смог провести запланированное сражение с Эрисланди Ларой, у него исчезла мотивация продолжать выступления.

Кроуфорд также отмечал, что не хотел затягивать карьеру и рисковать своим здоровьем, приводя в пример судьбу легендарного Мухаммеда Али.

"Я за то, чтобы творить историю", – объяснял американец свое отношение к карьере и ее завершению. Теперь один из величайших боксеров своего поколения находится в Украине и лично демонстрирует поддержку нашему государству.

Между тем, Василий Ломаченко готовится к возвращению в ринг после длительной паузы: украинец выбрал экзотическую страну для жизни и тренировок.

Теги: Бокс Владимир Зеленский
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