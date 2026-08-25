Готовится вернуться в ринг: стало известно, в какой стране сейчас проживает Ломаченко.

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко выбрал Пуэрто-Рико как тренировочную базу для подготовки к возвращению на ринг. В то же время, информация о поединке против первого номера рейтинга WBO Чарли Суареза пока остается лишь слухами
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий президента WBO Густаво Оливьери для LuckyPunch.
Глава Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери подтвердил, что украинский боксер сейчас проживает в Пуэрто-Рико и активно готовится к предстоящему выходу в ринг.
"Я могу подтвердить, что сейчас он проживает в Пуэрто-Рико и регулярно посещает местный боксерский зал, где тренируется и поддерживает физическую форму", - отметил Оливьери.
Помимо тренировочного процесса Ломаченко обнаружил инициативу присоединиться к детскому мероприятию организации, где планирует встретиться с перспективным боксером Абдуллой Мейсоном. В WBO такое присутствие украинского назвали чрезвычайным событием и источником вдохновения для молодых спортсменов.
Что касается будущего соперника Ломаченко, то в WBO призывают не торопиться с выводами. Несмотря на слухи в СМИ о возможном бое с филиппинцем Чарли Суарезом, являющимся обязательным претендентом на пояс во втором полулегком весе, официального контракта еще нет.
"Есть разные сообщения о возможном бое Лома - Суарез, однако пока ничего официального или подтвержденного нет. Пока это только предположение", - подчеркнул президент WBO.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко планирует провести свой следующий поединок в ноябре.
Ранее мы сообщали, что обидчик Ломаченко стал чемпионом мира по третьей весовой категории.