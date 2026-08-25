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Бокс 25 августа 2026 · 10:19

Готовится вернуться в ринг: стало известно, в какой стране сейчас проживает Ломаченко.

Украинский боксер поддерживает форму за границей и выразил готовность принять участие в титульном бою
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Готовится вернуться в ринг: стало известно, в какой стране сейчас проживает Ломаченко.
Василий Ломаченко готовится вернуться в ринг (Фото: lomachenkovasiliy, Instagram)

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко выбрал Пуэрто-Рико как тренировочную базу для подготовки к возвращению на ринг. В то же время, информация о поединке против первого номера рейтинга WBO Чарли Суареза пока остается лишь слухами

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий президента WBO Густаво Оливьери для LuckyPunch.

База в Пуэрто-Рико и социальные инициативы

Глава Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери подтвердил, что украинский боксер сейчас проживает в Пуэрто-Рико и активно готовится к предстоящему выходу в ринг.

"Я могу подтвердить, что сейчас он проживает в Пуэрто-Рико и регулярно посещает местный боксерский зал, где тренируется и поддерживает физическую форму", - отметил Оливьери.

Помимо тренировочного процесса Ломаченко обнаружил инициативу присоединиться к детскому мероприятию организации, где планирует встретиться с перспективным боксером Абдуллой Мейсоном. В WBO такое присутствие украинского назвали чрезвычайным событием и источником вдохновения для молодых спортсменов.

Поединок с Чарли Суарезом: статус переговоров

Что касается будущего соперника Ломаченко, то в WBO призывают не торопиться с выводами. Несмотря на слухи в СМИ о возможном бое с филиппинцем Чарли Суарезом, являющимся обязательным претендентом на пояс во втором полулегком весе, официального контракта еще нет.

"Есть разные сообщения о возможном бое Лома - Суарез, однако пока ничего официального или подтвержденного нет. Пока это только предположение", - подчеркнул президент WBO.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко планирует провести свой следующий поединок в ноябре.

Ранее мы сообщали, что обидчик Ломаченко стал чемпионом мира по третьей весовой категории.

Теги: Бокс Василий Ломаченко
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