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Бокс 25 серпня 2026 · 10:19

Готується повернутися в ринг: стало відомо, в якій країні зараз проживає Ломаченко

Український боксер підтримує форму за кордоном та висловив готовність взяти участь у титульному бою
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Готується повернутися в ринг: стало відомо, в якій країні зараз проживає Ломаченко
Василь Ломаченко готується повернутися в ринг (Фото: lomachenkovasiliy, Instagram)

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко обрав Пуерто-Ріко як тренувальну базу для підготовки до повернення на ринг. Водночас інформація про поєдинок проти першого номера рейтингу WBO Чарлі Суареза наразі залишається лише чутками

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар президента WBO Густаво Олівʼєрі для LuckyPunch.

База в Пуерто-Ріко та соціальні ініціативи

Очільник Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівʼєрі підтвердив, що український боксер зараз проживає в Пуерто-Ріко й активно готується до майбутнього виходу в ринг.

"Я можу підтвердити, що наразі він проживає в Пуерто-Рико та регулярно відвідує місцевий боксерський зал, де тренується і підтримує фізичну форму", зазначив Олівʼєрі.

Окрім тренувального процесу, Ломаченко виявив ініціативу долучитися до дитячого заходу організації, де планує зустрітися з перспективним боксером Абдуллою Мейсоном. У WBO таку присутність українця назвали надзвичайною подією та джерелом натхнення для молодих спортсменів.

Поєдинок із Чарлі Суарезом: статус перемовин

Щодо майбутнього суперника Ломаченка, то у WBO закликають не поспішати з висновками. Попри чутки в ЗМІ про можливий бій із філіппінцем Чарлі Суарезом, який є обов'язковим претендентом на пояс у другій напівлегкій вазі, офіційного контракту ще немає.

"Є різні повідомлення про можливий бій Лома - Суарез, однак наразі нічого офіційного чи підтвердженого немає. Поки це лише припущення", - підкреслив президент WBO.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко планує провести свій наступний поєдинок у листопаді.

Раніше ми повідомляли, що кривдник Ломаченка став чемпіоном світу у третій ваговій категорії.

Теги: Бокс Василь Ломаченко
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