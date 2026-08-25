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Бокс 25 серпня 2026 · 22:58

Теренс Кроуфорд приїхав до України та подарував Зеленському цуценя

Легендарний американський боксер відвідав Україну та передав президенту Володимиру Зеленському незвичайний символічний подарунок
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Теренс Кроуфорд приїхав до України та подарував Зеленському цуценя
Терренс Кроуфорд та Володимир Зеленський (фото: скриншот Zelenskiy / Official)
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Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд 25 серпня перебуває в Україні. Колишній абсолютний чемпіон світу зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та на знак підтримки нашої країни подарував йому цуценя американського пітбультер’єра.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на телеграм-канал президента України.

Кроуфорд подарував Зеленському цуценя

Про зустріч із легендарним боксером повідомив Володимир Зеленський. Президент подякував Кроуфорду за підтримку України та українців від початку повномасштабної війни.

Несподіванним моментом зустрічі став подарунок американського спортсмена – цуценя американського пітбультер’єра на ім’я Фрея. Річ у тім, що її дід Атос пережив російську окупацію Бучі.

Ім'я ж Фрея отримала на честь майбутньої української системи протиповітряної оборони FREYJA. Таким чином, собака стала символом українського захисту та підтримки України з боку американського спортсмена.

"Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував Кроуфорду за зустріч, подарунок, підтримку та повагу до українського народу.

Що відомо про Теренса Кроуфорда

Теренс Кроуфорд – 38-річний американський боксер із Омахи, штат Небраска. Він завершив професійну кар’єру непереможеним із рекордом 42 перемоги у 42 боях, 31 із яких здобув нокаутом.

Кроуфорд став першим боксером в історії ери чотирьох основних чемпіонських поясів, який завоював статус абсолютного чемпіона світу у трьох вагових категоріях.

Американець ставав абсолютним чемпіоном у першій напівсередній вазі, напівсередній та другій середній категоріях. Серед найвідоміших перемог Кроуфорда – поєдинки з українцем Віктором Постолом, Ерролом Спенсом та Саулем "Канело" Альваресом.

Саме перемога над Канело у вересні 2025 року стала останнім боєм у кар’єрі американця. Кроуфорд переміг мексиканця одноголосним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Кроуфорд завершив кар’єру після перемоги над Канело

У грудні 2025 року Кроуфорд оголосив про завершення професійної кар’єри. Він пішов із боксу непереможеним після одного з найбільших боїв у своїй кар’єрі – перемоги над Канело Альваресом.

Втім, пізніше американець детальніше пояснив своє рішення. За його словами, після ситуації з казахстанським боксером Жанібеком Алімханули, який через позитивний допінг-тест не зміг провести запланований бій з Ерісланді Ларою, у нього зникла мотивація продовжувати виступи.

Кроуфорд також зазначав, що не хотів затягувати кар’єру та ризикувати своїм здоров’ям, наводячи як приклад долю легендарного Мухаммеда Алі.

"Я за те, щоб творити історію", – пояснював американець своє ставлення до кар’єри та її завершення. Тепер один із найвидатніших боксерів свого покоління перебуває в Україні та особисто демонструє підтримку нашій державі.

Тим часом Василь Ломаченко готується до повернення до рингу після тривалої паузи: українець обрав екзотичну країну для життя та тренувань.

Теги: Бокс Володимир Зеленський
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