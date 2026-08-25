Теренс Кроуфорд приїхав до України та подарував Зеленському цуценя

Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд 25 серпня перебуває в Україні. Колишній абсолютний чемпіон світу зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та на знак підтримки нашої країни подарував йому цуценя американського пітбультер’єра.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на телеграм-канал президента України.
Про зустріч із легендарним боксером повідомив Володимир Зеленський. Президент подякував Кроуфорду за підтримку України та українців від початку повномасштабної війни.
Несподіванним моментом зустрічі став подарунок американського спортсмена – цуценя американського пітбультер’єра на ім’я Фрея. Річ у тім, що її дід Атос пережив російську окупацію Бучі.
Ім'я ж Фрея отримала на честь майбутньої української системи протиповітряної оборони FREYJA. Таким чином, собака стала символом українського захисту та підтримки України з боку американського спортсмена.
"Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками", – зазначив Зеленський.
Президент також подякував Кроуфорду за зустріч, подарунок, підтримку та повагу до українського народу.
Теренс Кроуфорд – 38-річний американський боксер із Омахи, штат Небраска. Він завершив професійну кар’єру непереможеним із рекордом 42 перемоги у 42 боях, 31 із яких здобув нокаутом.
Кроуфорд став першим боксером в історії ери чотирьох основних чемпіонських поясів, який завоював статус абсолютного чемпіона світу у трьох вагових категоріях.
Американець ставав абсолютним чемпіоном у першій напівсередній вазі, напівсередній та другій середній категоріях. Серед найвідоміших перемог Кроуфорда – поєдинки з українцем Віктором Постолом, Ерролом Спенсом та Саулем "Канело" Альваресом.
Саме перемога над Канело у вересні 2025 року стала останнім боєм у кар’єрі американця. Кроуфорд переміг мексиканця одноголосним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.
У грудні 2025 року Кроуфорд оголосив про завершення професійної кар’єри. Він пішов із боксу непереможеним після одного з найбільших боїв у своїй кар’єрі – перемоги над Канело Альваресом.
Втім, пізніше американець детальніше пояснив своє рішення. За його словами, після ситуації з казахстанським боксером Жанібеком Алімханули, який через позитивний допінг-тест не зміг провести запланований бій з Ерісланді Ларою, у нього зникла мотивація продовжувати виступи.
Кроуфорд також зазначав, що не хотів затягувати кар’єру та ризикувати своїм здоров’ям, наводячи як приклад долю легендарного Мухаммеда Алі.
"Я за те, щоб творити історію", – пояснював американець своє ставлення до кар’єри та її завершення. Тепер один із найвидатніших боксерів свого покоління перебуває в Україні та особисто демонструє підтримку нашій державі.
Тим часом Василь Ломаченко готується до повернення до рингу після тривалої паузи: українець обрав екзотичну країну для життя та тренувань.