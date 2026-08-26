ЛАСК сенсаційно вибив "Селтік" та інші результати плей-офф Ліги чемпіонів

У вівторок, 25 серпня, матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. За підсумками двоматчевих протистоянь сталося кілька сенсацій.
Про результати матчів ігрового дня повідомляє Sport RBC.UA.
Найбільшу сенсацію ігрового дня створив австрійський ЛАСК. Команда, яка минулого тижня без шансів поступилась "Селтіку" з рахунком 0:3, у другому матчі видала справжній суперкамбек.Австрійці перемогли 5:1 у додатковий час і за сумою двох матчів саме вони потрапили до основного етапу ЛЧ.
Також камбек здійснив "Сабах", який не просто відігрався після поразки "Хапоелю" - азербайджанці розгромили ізраїльський клуб.
Натомість "Буде-Глімт" в другому матчі підтвердив свою перевагу над "Неймегеном". Вдома норвежці також відвантажили нідерландцям три голи, проте цього разу зберегли сволї ворота "сухими".
Ліга чемпіонів-2026/27, плей-оф, матчі-відповіді:
ЛАСК (Австрія) - "Селтік" (Шотландія) - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0, 0:0) додатковий час (перший матч - 0:3)
Голи: Мозес Усор, 32, Роберт Любічич, 48, Семюел Аденіран, 58, 109, Флоріан Флеккер, 90 – Каллум Макгрегор, 21
"Сабах" (Азербайджан) - "Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) - 5:2 (1:1, 2:1, 1:0, 1:0) додатковий час (перший матч – 1:2)
Голи: Крістіан Нвачукву, 38, Умаралі Рахмоналієв, 74, Теллур Муталлімов, 90+4, Орфе Мбіна, 101, Джой-Ленс Мікелс, 115 – Ігор Златанович, 10, Гай Мізрахі, 61
"Буде-Глімт" (Норвегія) - "Неймеген" (Нідерланди) - 3:0 (2:0, 1:0) (перший матч – 3:1)
Голи: Фредрік Бьоркан, 45+2, Сондре Аукленн, 45+5, Деверон Фонвілле, 73 (автогол)
В середу, 26 серпня, відбудеться решта матчів плей-оф кваліфікації. Центральним матчем ігрового дня має стати протистояння "Ліона" та "Фенербахче". До того ж, команди зіграли внічию, а значить шанси на перемогу мають і французи, і турки.
Також варто зазначити, що сьогодні є шанс побачити на полі українського футболіста - Данило Ігнатенко провів весь матч проти "Цельє" в запасі, проте в матчі-відповіді можна сподіватися на появу українського хавбека.
Повний розклад ігрового дня виглядає так:
За підсумками цих матчів визначиться остаточний склад команд-учасниць основного етапу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що єдиним представником України в Лізі чемпіонів цього сезону буде "Шахтар". Донеччани одразу потрапили до основного етапу турніру.
Фінал сезону-2026/27 відбудеться 5 червня 2027-го року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.
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