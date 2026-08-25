Тадей Погачар разгромил соперников на четвертом этапе Вуэльты-2026 и захватил лидерство

Тадей Погачар стал победителем четвертого этапа Вуэльты Испании-2026. Гонщик UAE Team Emirates-XRG совершил сольную атаку в горах Андорры, оторвался от главных конкурентов и не только выиграл этап, но и захватил красную майку лидера генеральной классификации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Вуэльты" .

Погачар атаковал за 50 километров до финиша

Во вторник, 25 августа, прошел четвертый этап Вуэльты Испании-2026. Гонщики стартовали и финишировали в Андорре-ла-Велье, преодолев 104,8 км горной дистанции. Официальный маршрут этапа предполагал несколько сложных подъемов, что сделало его первым по-настоящему горным испытанием нынешней Вуэльты.

Именно на одном из подъемов Погачар решил не ожидать развязки на последних километрах. Словенец атаковал примерно за 50 км до финиша и быстро получил серьезное преимущество над основной группой претендентов на победу в общем зачете.

Погачар преодолел дистанцию за 2 часа 40 минут 35 секунд. Ближайший преследователь, бельгиец Ярно Видар из Lotto Intermarché, проиграл победителю 2 минуты 39 секунд. Третьим финишировал Феликс Галль из Decathlon CMA CGM.

Погачар захватил красную майку

Победа позволила Погачару возглавить генеральную классификацию Вуэльты-2026. Его главный конкурент Примож Роглич теперь отстает на 3 минуты 21 секунду.

Испанец Энрик Мас занимает третье место в общем зачете — его отставание от Погачара составляет еще 11 секунд.

Таким образом, после четвёртого этапа Погачар одержал не просто победу, но и комфортный запас времени перед главными соперниками. При этом Вуэльта только набирает обороты — впереди еще более двух недель гонки.

Что известно о Вуэльте-2026

Вуэльта Испании-2026 стартовала 22 августа в Монако и завершится 13 сентября в Гранаде. Нынешняя гонка состоит из 21 этапа, а ее общая протяженность составляет около 3275 км. Вуэльта является третьим и последним Гранд-туром мужского сезона после Джиро д'Италия и Тур-де-Франс.

Для Погочара нынешняя Вуэльта имеет особое значение. Словенец уже побеждал на Тур де Франс и Джиро д'Италия, но титул чемпиона Вуэльты еще отсутствует в его коллекции. В случае всеобщей победы он станет лишь девятым велогонщиком в истории, которому подчинились все три Гранд-тура.

В Испанию Погочар вернулся впервые с 2019 года. Он дебютировал на Вуэльте, выиграл три этапа и завершил гонку на третьем месте общего зачета.

Тадей Погачар: главные победы

Тадей Погачар родился 21 сентября 1998 года в Словении. Профессиональную карьеру он выстроил в команде UAE Team Emirates, за которую выступает и сейчас.

Погачар является одним из самых успешных велогонщиков своего поколения. Он пять раз выигрывал Тур де Франс, а также победил на Джиро д'Италия. Словенец известен способностью атаковать издалека и создавать огромное преимущество над соперниками – именно такой сценарий он продемонстрировал и на четвертом этапе Вуэльты-2026.

Теперь перед Погачаром стоит главная цель – впервые в карьере выиграть Вуэльту и завершить коллекцию побед на трех главных многодневных гонках мирового велоспорта.

Когда следующий этап Вуэльты

Пятый этап Вуэльты Испании-2026 состоится в среду, 26 августа. Гонщики отправятся из Фальсета в Рокетес и преодолеют около 173 км холмистой дистанции.

Этот этап уже не будет носить такой горный характер, как предыдущий, однако будет содержать ряд подъемов и спусков и может создать условия как для отрыва, так и для борьбы группы спринтеров.