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Бокс 26 августа 2026 · 21:52

Беленюк показал Кроуфорду борцовские приемы (видео)

Американский боксер продолжил серию теплых встреч в Украине
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Беленюк показал Кроуфорду борцовские приемы (видео)
Жан Беленюк эффектно встретил Терренса Кроуфорда (фото: Facebook/Zhan Beleniuk)
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Жан Беленюк встретился с находящимся с визитом в Украине легендарным американским боксером Теренсом Кроуфордом. Олимпийский чемпион не только пообщался со звездным гостем, но провел для него небольшой урок греко-римской борьбы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Жана Беленюка на Facebook.

Беленюк устроил Кроуфорду урок борьбы

На кадрах видно, как Беленюк и Кроуфорд поначалу в шутку выясняют отношения. Кроуфорд, ставший за свою боксерскую карьеру абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях, на этот раз попробовал себя уже в другом виде единоборств.

"Сегодня еще один всемирно известный боксер научится греко-римской борьбе", – подписал видео Беленюк.

Кроуфорд в Украине

Американский боксер приехал в Украину и уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи президент поблагодарил Терренса за поддержку и визит.

Визит Кроуфорда в Украину привлек большое внимание, ведь легендарный боксер с первых дней полномасштабной войны публично поддерживает нашу страну. Также он посетил больницу "Охматдет" и боксерский клуб Sparta Boxing Promotion.

Смотрите видео встречи Жана Беленюка и Теренса Кроуфорда:

Жан Беленюк и Терренс Кроуфорд встретились в Киеве (источник: Facebook/Zhan Beleniuk)

Карьера Терренса Кроуфорда

Терренс Кроуфорд – один из лучших боксеров своего поколения. 38-летний американец – бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях и обладатель титулов WBO, WBA, WBC и IBF.

За профессиональную карьеру Кроуфорд провел 42 боя и одержал 42 победы, 31 из которых – нокаутом. В августе 2025 года американец победил Сауля "Канело" Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

В ходе визита в Украину Терренс Кроуфорд удивил Владимира Зеленского своим подарком.

Теги: Жан Беленюк Бокс
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