Громкий трансфер из Италии: "Шахтер" подписал обладателя "Серебряного мяча" на ЧМ

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Шахтер" .

Финансовые детали и игровые характеристики

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер футболиста обошелся "горнякам" в 5,5 млн. евро, а генуэзский клуб может получить еще 1 млн. евро в виде бонусов. Контракт уругвайца рассчитан на 5 лет (до лета 2031 года).

Маттурро является левоногим защитником (рост 189 см). Он начинал карьеру в акадамии как центральный нападающий, однако впоследствии трансформировался в универсал обороны: основная позиция - левый центральный защитник (прямая конкуренция для Николая Матвиенко), но при необходимости он может перекрыть и левый фланг, и играть в схеме с тремя центральными.

Этапы карьеры и триумф на ЧМ U-20

Родным клубом игрока является "Дефенсор Спортинг", цвет которого Маттурро защищал с 2021-го по 2023-й годы. С ним он завоевал Кубок Уругвая-2022 (первый трофей клуба за 14 лет).

В январе 2023 года Алан стал игроком "Дженоа". Однако за все время он сыграл за генуэзцев 24 матча. В частности, сезон-2025/26 он провел в аренде в "Леванте" (21 матч, 1 гол, 1 ассист).

В 2023 году Маттурро вместе со сборной. Уругвая U-20 стал чемпионами мира среди молодежи, отыграв все 630 минут турнира. Алан забил 1 гол, отдал 1 ассист и завоевал "Серебряный мяч" как второй лучший игрок турнира.