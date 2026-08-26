Громкий трансфер из Италии: "Шахтер" подписал обладателя "Серебряного мяча" на ЧМ

Донецкий "Шахтер" усилил оборонительную линию 21-летним уругвайским центральным защитником Аланом Маттурро. Футболист перешел из "Дженоа".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Шахтер".
По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер футболиста обошелся "горнякам" в 5,5 млн. евро, а генуэзский клуб может получить еще 1 млн. евро в виде бонусов. Контракт уругвайца рассчитан на 5 лет (до лета 2031 года).
Маттурро является левоногим защитником (рост 189 см). Он начинал карьеру в акадамии как центральный нападающий, однако впоследствии трансформировался в универсал обороны: основная позиция - левый центральный защитник (прямая конкуренция для Николая Матвиенко), но при необходимости он может перекрыть и левый фланг, и играть в схеме с тремя центральными.
Родным клубом игрока является "Дефенсор Спортинг", цвет которого Маттурро защищал с 2021-го по 2023-й годы. С ним он завоевал Кубок Уругвая-2022 (первый трофей клуба за 14 лет).
В январе 2023 года Алан стал игроком "Дженоа". Однако за все время он сыграл за генуэзцев 24 матча. В частности, сезон-2025/26 он провел в аренде в "Леванте" (21 матч, 1 гол, 1 ассист).
В 2023 году Маттурро вместе со сборной. Уругвая U-20 стал чемпионами мира среди молодежи, отыграв все 630 минут турнира. Алан забил 1 гол, отдал 1 ассист и завоевал "Серебряный мяч" как второй лучший игрок турнира.
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