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Теннис 26 августа 2026 · 10:43

Месть за Ястремскую: Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее

Украинка победила представительницу Индонезии Дженис Тжен в матче, длившемся почти два часа
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Месть за Ястремскую: Стародубцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее
Юлия Стародубцева в Монтеррее (Фото: kevinpnzi, Instagram)
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала убедительную победу в 1/8 финала турнира серии WTA 500 в мексиканском Монтеррее. Спортсменка получила представительницу Индонезии Дженис Тжен.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Ход поединка и статистика

Это была первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне. Поединок длился 1 час 51 минуту и закончился победой украинки в двух сетах – 6:4, 6:3. Стародубцева выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойных ошибок.

Эта победа позволила Юлии победить второй раз после серии из шести поражений подряд. Перед турниром в Монтеррее она побеждала еще на турнире в Ноттингеме в середине июня.

Также Стародубцева взяла своеобразный реванш за соотечественницу Даяну Ястремскую, которую Тжен выбила в предыдущем раунде соревнований.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 финала

Джанис Тджен (Индонезия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 4:6, 3:6

Следующая соперница и успешный сезон

Турнир в Монтеррее стал четвёртым для Стародубцевой на уровне Тура в карьере. Стоит отметить, что в этом сезоне это уже второй турнир для украинки писа турнира WTA 500 в Чарльстоне в апреле. Тогда Стародубцева досталась финалу.

В четвертьфинале турнира Юлия сыграет против победительницы противостояния между Девой Удварди (№76 WTA) и Элизе Мертенс (№24 WTA).

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Теги: Теннис
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