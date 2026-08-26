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Теніс 26 серпня 2026 · 10:43

Помста за Ястремську: Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Монтерреї

Українка перемогла представницю Індонезії Дженіс Тжен в матчі, який тривав майже дві години
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Помста за Ястремську: Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Монтерреї
Юлія Стародубцева в Монтерреї (Фото: kevinpnzi, Instagram)
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Українська тенісистка Юлія Стародубцева здобула переконливу перемогу у 1/8 фіналу турніру серії WTA 500 в мексиканському Монтерреї. Спортсменка здолаоа представницю Індонезії Дженіс Тжен.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Хід поєдинку та статистика

Це була перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні. Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину і закінчився перемогою українки у двох сетах - 6:4, 6:3. Стародубцева виконала 5 подач навиліт, припустилася 2 подвійних помилок.

Ця перемога дозволила Юлії перемогти вдруге після серії з шести поразок поспіль. Перед турніром в Монтерреї вона перемагала ще на турнірі в Ноттінгемі в середині червня.

Таокж Стародубцева взяла своєрідний реванш за співвітчизницю Даяну Ястремську, яку Тжен вибила у попередньому раунді змагань.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 фіналу

Джаніс Тджен (Індонезія) - Юлія Стародубцева (Україна) - 4:6, 3:6

Наступна суперниця та успішний сезон

Турнір в Монтерреї став четвертим для Стародубцевої на рівні Туру в кар'єрі. Варто зазначити, що цього сезону це вже другий такий турнір для українки піся турніру WTA 500 в Чарльстоні в квітні. Тоді Стародубцева дісталася фіналу.

У чвертьфіналі поточного турніру Юлія зіграє проти переможниці протистояння між Панною Удварді (№76 WTA) та Елізе Мертенс (№24 WTA).

Раніше ми повідомляли, що Вероніка Подрез вперше перемогла у кваліфікації US Open.

Теги: Теніс
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