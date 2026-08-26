Помста за Ястремську: Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Монтерреї

Хід поєдинку та статистика

Це була перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні. Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину і закінчився перемогою українки у двох сетах - 6:4, 6:3. Стародубцева виконала 5 подач навиліт, припустилася 2 подвійних помилок.

Ця перемога дозволила Юлії перемогти вдруге після серії з шести поразок поспіль. Перед турніром в Монтерреї вона перемагала ще на турнірі в Ноттінгемі в середині червня.

Таокж Стародубцева взяла своєрідний реванш за співвітчизницю Даяну Ястремську, яку Тжен вибила у попередньому раунді змагань.

WTA 500 Монтеррей. Хард, 1/8 фіналу

Джаніс Тджен (Індонезія) - Юлія Стародубцева (Україна) - 4:6, 3:6

Наступна суперниця та успішний сезон

Турнір в Монтерреї став четвертим для Стародубцевої на рівні Туру в кар'єрі. Варто зазначити, що цього сезону це вже другий такий турнір для українки піся турніру WTA 500 в Чарльстоні в квітні. Тоді Стародубцева дісталася фіналу.

У чвертьфіналі поточного турніру Юлія зіграє проти переможниці протистояння між Панною Удварді (№76 WTA) та Елізе Мертенс (№24 WTA).