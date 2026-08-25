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Теніс 25 серпня 2026 · 09:32

Успішний старт: Подрез вперше перемогла у кваліфікації US Open

Українка у трьох сетах перемогла американку Керолайн Доулхайд
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Успішний старт: Подрез вперше перемогла у кваліфікації US Open
Вероніка Подрез (Фото: vero_tennis, Instagram)

Українська тенісистка Вероніка Подрез здобула непросту перемогу на старті кваліфікації US Open-2026, здолавши у трьох сетах американку Керолайн Доулхайд.

Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.

Перебіг поєдинку проти Доулхайд

У чвертьфіналі відбору дебютного для себе US Open Подрез зустрілася з місцевою тенісисткою Керолайн Доулхайд (№245 WTA). Це була перша очна зустріч спортсменок у професійній кар'єрі.

Українка впевнено закрила першу партію з рахунком 6:2. Проте в другому сеті вже Доулхайд показала домінацію та оформила "суху" перемогу 6:0. Вирішальним став третій сет - в ньому Вероніка повернула контроль над грою та дожала суперницю 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 59 хвилин. За цей час Подрез виконала 4 ейси, допустила 10 подвійних помилок та реалізувала 4 брейкпойнти.

US Open. Хард, чвертьфінал кваліфікації

Керолайн Доулхайд (США) - Вероніка Подрез (Україна) - 2:6, 6:0, 3:6

Персональні досягнення та наступна суперниця

Перемога у Нью-Йорку стала для 19-річної українки особливою з кількох причин - уперше в професійній кар'єрі вона виграла матч, у якому поступилася в одному із сетів з "сухим" рахунком 0:6.

А також Подрез вдруге в кар'єрі виграла матч кваліфікації Грендслему (раніше доходила до другого кола відбору на Вімблдоні-2026).

У півфіналі кваліфікації US Open-2026 на Подрез чекає випробування проти ексчетвертої ракетки світу та чемпіонки US Open-2019 Б'янки Андреєску з Канади.

Загалом у кваліфікації останнього мейджора сезону виступлять троє українців: окрім Вероніки Подрез, свої виступи розпочнуть Анастасія Соболєва та Віталій Сачко.

Раніше ми розповідали про зміни в рейтингах українських тенісисток після турніру в Цинциннаті.

Теги: Теніс
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