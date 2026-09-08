Суперматч "Реала" та "Інтера", дебют Турана і дуель колишніх Моурінью: прев'ю 1-го туру Ліги чемпіонів

Вже сьогодні європейські футбольні вболівальники отримають довгоочікувану дофамінову порцію: Ліга чемпіонів 2026/2027 відкриває свої двері. В програмі першого туру 18 матчів, які зіграють впродовж трьох днів.
Sport RBC.UA за підтримки GGBET розповідає про ключові дуелі першого туру Ліги чемпіонів. Вже в перший матчдей вболівальники отримають змогу насолодитися матчами, які цілком могли б претендувати якщо не на статус фіналу, то бодай на півфінал ЛЧ. І звісно ж, вся увага прикута до першого за два роки матчу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.
Вже сьогодні ввечері відбудеться перша шістка матчів. Два з них винесено на 19:45 за Києвом, ще чотири заплановані на 22:00.
Все почнеться в Афінах, де АЕК нашого Олександра Зубкова зіграє проти австрійського ЛАСК. Паралельно із цим матчем "Брюгге" прийматиме "Астон Віллу".
А от у 22:00 глядачам доведеться помучитися із вибором: в гості до "Порту" їде модернізований "Манчестер Сіті", який дуже активно провів літнє трансферне вікно. Дортмундська "Боруссія" зійдеться в "жовтому" дербі із іспанським "Вільярреалом", а "Лілль" вдома протистоятиме "Бетісу".
Справжньою прикрасою цього вечора стане матч "Реал" – "Інтер". По-перше, із обома цими командами зіграє донецький "Шахтар" вже у поточному розіграші ЛЧ. По-друге, в пам'яті вболівальників "Інтера" нинішній наставник "Реала" Жозе Моуріньо залишив теплі спогади, адже саме під його орудою "нерра-адзуррі" востаннє вигравали Лігу чемпіонів у 2010 році. Ну і третій фактор, погодьтеся, така афіша матчу цілком тягне на фінал, чи не так?
Востаннє "Реал" та "Інтер" грали один проти одного в тому ж році, коли обидві команди були суперниками донецького "Шахтаря" – у 2021-му. Тоді в обох матчах перемогли "Галактікос": у Мадриді 2:0, а у Мілані – 1:0. Відтак, "Інтер" достатньо мотивований на успіх у прийдешньому матчі. На офіційному рівні італійська команда не вигравала у "Реала" з 1998 року, коли у груповому етапі перемогла в домашньому матчі 3:1.
"Реал" готовий підкорювати Лігу чемпіонів (фото: ФК "Реал" Мадрид)
Утім, до матчу із "Інтером" мадридський клуб підходить на тлі серйозних кадрових втрат. Рауль Асенсіо, Едер Мілітао, Родріго та Ферлан Менді цю гру пропустять через травми.
А от Едуардо Камавінга, Арда Гюлер та Бернарду Сілва не гратимуть з дисциплінарних причин: усі вони мають дискваліфікацію через отримані червоні картки у попередніх матчах Ліги чемпіонів.
Насолодитися футболом найвищого рівня можна буде і у середу, 9 вересня. Тут також два матчі відбудуться о 19:45 і ще чотири – о 22:00.
У першому слоті все зрозуміло: при всій повазі до "Штутгарта" та "Вікінга", армія фанатів "Барселони" у світі більша. Тому логічно припустити, що перший матч каталонців у цьогорічному розіграші ЛЧ збере чималу аудиторію. Тим паче, так вболівальникам і телеглядачам не доведеться мучитися із вибором, враховуючи те, які матчі відбудуться о 22:00.
А у цей час "Атлетіко" із незмінним керманичем Дієго Сімеоне завітає в гості до "Ліверпуля", а "Наполі" протистоятиме "Арсеналу". Минулого сезону "Ліверпуль" приймав "Атлетіко" і тоді команди видали яскравий матч, який завершився перемогою господарів із рахунком 3:2.
А от "Наполі" із "Арсеналом" востаннє зустрічалися не в Лізі чемпіонів. У сезоні 2018/2019 жереб звів команди у чвертьфіналі Ліги Європи, де "Арсенал" в двох матчах (2:0, 1:0) спокійно пройшов італійців. Правда, "гарматники" тоді дійшли до фіналу турніру, де були биті "Челсі" (1:4).
Вболівальники "Арсенала" чекають від команди нового фіналу ЛЧ (фото: ФК "Арсенал" Лондон)
Ще один матч цього вечора має український підтекст. В гості до ПСЖ їде братиславський "Слован". За парижан виступає наш Ілля Забарний, за братиславську команду – Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич. І зрештою, у Ліссабоні цього ж вечора "Спортінг" прийматиме "Галатасарай".
Українські вболівальники із нетерпінням чекають на четвер, коли свій перший матч в Лізі чемпіонів зіграє "Шахтар". Серед інших дуелей цього дня відзначаємо протистояння двох колишніх команд Жозе Моурінью: "Фенербахче" приймає "Рому".
Арда Туран дебютує в якості тренера у Лізі чемпіонів. Минулого сезону турецький фахівець довів "Шахтар" до півфіналу Ліги конференцій, що у воєнних умовах є дуже хорошим результатом. До дебюту в ЛЧ "гірники" підходять на фоні перемоги у непростому матчі чемпіонату проти львівських "Карпат" (2:1).
"Шахтар" перед стартом в ЛЧ переміг "Карпати" (фото: ФК "Шахтар")
Із першим суперником в ЛЧ "Шахтарю" відносно пощастило: нідерландський ПСВ тяжко входив у поточний сезон. Команда програла матч за Суперкубок Нідерландів "АЗ Алкмаару" (0:4). Потім була нічия у матчі 1-го туру Ередивізі із "Фортуною" Сіттард (2:2). Однак після цього команда Петера Боса видала серію з чотирьох перемог поспіль. Останнім під руку потрапив "Аякс" нашого Віктора Циганкова – 3:1.
"Шахтар" та ПСВ зустрічалися в Лізі чемпіонів два роки тому. У 2024-му Олександр Зубков та Данило Сікан змусили страждати "Філіпс Стедіум", забивши два м'ячі. "Шахтар" вів 2:0, але примудрився програти 2:3. Причому, голи від Тільмана та Пепі донецька команда пропускала після 90-ї хвилини. Тому мотивація помститися за ту поразку у "Шахтаря" має бути на належному рівні.
З інших матчів ігрового дня відзначимо ще один дебют: Сеск Фабрегас та його "Комо" прийматимуть РБ "Лейпциг". А от в гості до "Баварії" їде міцний "Буде-Глімт", силу якого минулого сезону добряче на собі відчули "Інтер" та "Манчестер Сіті". Зрештою, цього сезону норвежці добре проявили себе у кваліфікації до Ліги чемпіонів, тому Гаррі Кейну та компанії точно не буде легко із цим суперником.
В Україні всі матчі Ліги чемпіонів показуватиме медіасервіс MEGOGO. Цей контент доступний в тарифах MEGOPACK та "Спорт". Дивитися трансляцію можна не більш, ніж на двох пристроях одночасно.
Цей матеріал містить контент для осіб від 21 років.
Вам виповнилося 21 років?
Продовжуючи, ви підтверджуєте, що вам виповнилося 21 років.
Інформація, що розміщена на цьому ресурсі, призначена для осіб, які досягли 21-річного віку.На головну