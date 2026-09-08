Суперматч "Реала" та "Інтера", дебют Турана і дуель колишніх Моурінью: прев'ю 1-го туру Ліги чемпіонів

Sport RBC.UA за підтримки розповідає про ключові дуелі першого туру Ліги чемпіонів. Вже в перший матчдей вболівальники отримають змогу насолодитися матчами, які цілком могли б претендувати якщо не на статус фіналу, то бодай на півфінал ЛЧ. І звісно ж, вся увага прикута до першого за два роки матчу "Шахтаря" у Лізі чемпіонів.

Вже сьогодні європейські футбольні вболівальники отримають довгоочікувану дофамінову порцію: Ліга чемпіонів 2026/2027 відкриває свої двері. В програмі першого туру 18 матчів, які зіграють впродовж трьох днів.

8 вересня: ностальгія Моуріньо і "жовте дербі"

Вже сьогодні ввечері відбудеться перша шістка матчів. Два з них винесено на 19:45 за Києвом, ще чотири заплановані на 22:00.

19:45 АЕК – ЛАСК

19:45 Брюгге – Астон Вілла

22:00 Порту – Манчестер Сіті

22:00 Боруссія Дортмунд – Вільярреал

22:00 Реал – Інтер

22:00 Лілль – Бетіс

Все почнеться в Афінах, де АЕК нашого Олександра Зубкова зіграє проти австрійського ЛАСК. Паралельно із цим матчем "Брюгге" прийматиме "Астон Віллу".

А от у 22:00 глядачам доведеться помучитися із вибором: в гості до "Порту" їде модернізований "Манчестер Сіті", який дуже активно провів літнє трансферне вікно. Дортмундська "Боруссія" зійдеться в "жовтому" дербі із іспанським "Вільярреалом", а "Лілль" вдома протистоятиме "Бетісу".

Справжньою прикрасою цього вечора стане матч "Реал" – "Інтер". По-перше, із обома цими командами зіграє донецький "Шахтар" вже у поточному розіграші ЛЧ. По-друге, в пам'яті вболівальників "Інтера" нинішній наставник "Реала" Жозе Моуріньо залишив теплі спогади, адже саме під його орудою "нерра-адзуррі" востаннє вигравали Лігу чемпіонів у 2010 році. Ну і третій фактор, погодьтеся, така афіша матчу цілком тягне на фінал, чи не так?

Востаннє "Реал" та "Інтер" грали один проти одного в тому ж році, коли обидві команди були суперниками донецького "Шахтаря" – у 2021-му. Тоді в обох матчах перемогли "Галактікос": у Мадриді 2:0, а у Мілані – 1:0. Відтак, "Інтер" достатньо мотивований на успіх у прийдешньому матчі. На офіційному рівні італійська команда не вигравала у "Реала" з 1998 року, коли у груповому етапі перемогла в домашньому матчі 3:1.

"Реал" готовий підкорювати Лігу чемпіонів (фото: ФК "Реал" Мадрид)

Утім, до матчу із "Інтером" мадридський клуб підходить на тлі серйозних кадрових втрат. Рауль Асенсіо, Едер Мілітао, Родріго та Ферлан Менді цю гру пропустять через травми.

А от Едуардо Камавінга, Арда Гюлер та Бернарду Сілва не гратимуть з дисциплінарних причин: усі вони мають дискваліфікацію через отримані червоні картки у попередніх матчах Ліги чемпіонів.

9 вересня: Сімеоне на "Енфілді", а "Арсенал" їде до Неаполя

Насолодитися футболом найвищого рівня можна буде і у середу, 9 вересня. Тут також два матчі відбудуться о 19:45 і ще чотири – о 22:00.

19:45 Штутгарт – Вікінг

19:45 Барселона – Феєноорд

22:00 Ліверпуль – Атлетіко

22:00 Наполі – Арсенал

22:00 Спортінг – Галатасарай

22:00 ПСЖ – Слован

У першому слоті все зрозуміло: при всій повазі до "Штутгарта" та "Вікінга", армія фанатів "Барселони" у світі більша. Тому логічно припустити, що перший матч каталонців у цьогорічному розіграші ЛЧ збере чималу аудиторію. Тим паче, так вболівальникам і телеглядачам не доведеться мучитися із вибором, враховуючи те, які матчі відбудуться о 22:00.

А у цей час "Атлетіко" із незмінним керманичем Дієго Сімеоне завітає в гості до "Ліверпуля", а "Наполі" протистоятиме "Арсеналу". Минулого сезону "Ліверпуль" приймав "Атлетіко" і тоді команди видали яскравий матч, який завершився перемогою господарів із рахунком 3:2.

А от "Наполі" із "Арсеналом" востаннє зустрічалися не в Лізі чемпіонів. У сезоні 2018/2019 жереб звів команди у чвертьфіналі Ліги Європи, де "Арсенал" в двох матчах (2:0, 1:0) спокійно пройшов італійців. Правда, "гарматники" тоді дійшли до фіналу турніру, де були биті "Челсі" (1:4).

Вболівальники "Арсенала" чекають від команди нового фіналу ЛЧ (фото: ФК "Арсенал" Лондон)

Ще один матч цього вечора має український підтекст. В гості до ПСЖ їде братиславський "Слован". За парижан виступає наш Ілля Забарний, за братиславську команду – Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич. І зрештою, у Ліссабоні цього ж вечора "Спортінг" прийматиме "Галатасарай".

10 вересня: "Шахтар" повертається, "Баварія" проти норвежців

Українські вболівальники із нетерпінням чекають на четвер, коли свій перший матч в Лізі чемпіонів зіграє "Шахтар". Серед інших дуелей цього дня відзначаємо протистояння двох колишніх команд Жозе Моурінью: "Фенербахче" приймає "Рому".

19:45 ПСВ – Шахтар

19:45 Фенербахче – Рома

22:00 Баварія – Буде-Глімт

22:00 Комо – Лейпциг

22:00 Манчестер Юнайтед – Сабах

22:00 Славія – Ланс

Арда Туран дебютує в якості тренера у Лізі чемпіонів. Минулого сезону турецький фахівець довів "Шахтар" до півфіналу Ліги конференцій, що у воєнних умовах є дуже хорошим результатом. До дебюту в ЛЧ "гірники" підходять на фоні перемоги у непростому матчі чемпіонату проти львівських "Карпат" (2:1).

"Шахтар" перед стартом в ЛЧ переміг "Карпати" (фото: ФК "Шахтар")

Із першим суперником в ЛЧ "Шахтарю" відносно пощастило: нідерландський ПСВ тяжко входив у поточний сезон. Команда програла матч за Суперкубок Нідерландів "АЗ Алкмаару" (0:4). Потім була нічия у матчі 1-го туру Ередивізі із "Фортуною" Сіттард (2:2). Однак після цього команда Петера Боса видала серію з чотирьох перемог поспіль. Останнім під руку потрапив "Аякс" нашого Віктора Циганкова – 3:1.

"Шахтар" та ПСВ зустрічалися в Лізі чемпіонів два роки тому. У 2024-му Олександр Зубков та Данило Сікан змусили страждати "Філіпс Стедіум", забивши два м'ячі. "Шахтар" вів 2:0, але примудрився програти 2:3. Причому, голи від Тільмана та Пепі донецька команда пропускала після 90-ї хвилини. Тому мотивація помститися за ту поразку у "Шахтаря" має бути на належному рівні.

З інших матчів ігрового дня відзначимо ще один дебют: Сеск Фабрегас та його "Комо" прийматимуть РБ "Лейпциг". А от в гості до "Баварії" їде міцний "Буде-Глімт", силу якого минулого сезону добряче на собі відчули "Інтер" та "Манчестер Сіті". Зрештою, цього сезону норвежці добре проявили себе у кваліфікації до Ліги чемпіонів, тому Гаррі Кейну та компанії точно не буде легко із цим суперником.

Де дивитися Лігу чемпіонів?

В Україні всі матчі Ліги чемпіонів показуватиме медіасервіс MEGOGO. Цей контент доступний в тарифах MEGOPACK та "Спорт". Дивитися трансляцію можна не більш, ніж на двох пристроях одночасно.