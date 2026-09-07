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Футбол 07 вересня 2026 · 15:03

Болгарський гранд замість Серії А: український футболіст отримав несподіваний поворот у кар'єрі

Іван Желізко залишив польську "Лехію" та підписав довгостроковий контракт із новим клубом
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Болгарський гранд замість Серії А: український футболіст отримав несподіваний поворот у кар'єрі
Іван Желізко (фото: instagram.com/ivanzhelizko)
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Болгарський "Лудогорець" офіційно оголосив про підписання українського опорного півзахисника гданської "Лехії" Івана Желізка. 25-річний хавбек змінив клубну прописку після тривалого періоду виступів у чемпіонаті Польщі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Лудогорця".

Що відомо про угоду

Болгарський гранд виграв боротьбу за українського півзахисника у представників італійської Серії А, зокрема "Удінезе", а також провідних клубів польської Екстракляси. За даними інсайдерів, сума трансферу склала 4 мільйони євро, яку "Лехія" отримуватиме протягом двох років. Угода стала другим найдорожчим продажем в історії гданського клубу.

Сам контракт 25-річного футболіста з "Лудогорцем" розрахований до літа 2029 року. Гравець уже успішно пройшов медичний огляд та приєднався до розташування нової команди.

Болгарський гранд замість Серії А: український футболіст отримав несподіваний поворот у кар'єрі

Етап у Польщі та кар'єрний шлях

Вихованець львівських "Карпат" захищав кольори "Лехії" з літа 2023 року та був капітаном колективу. Загалом за гданську команду Желізко провів 89 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 13 забитими м'ячами та 9 результативними передачами. У сезоні-2025/26 українець зіграв 33 матчі, забив 7 голів і віддав 7 асистів.

Раніше у своїй кар'єрі півзахисник також виступав за чеську "Карвіну" та латвійську "Валмієру", з якою здобував титул чемпіона країни. Новий клуб українця, 14-разовий чемпіон Болгарії "Лудогорець", наразі посідає другу сходинку у своєму національному чемпіонаті.

Раніше ми писали, що інший українець з "Лехії" – Богдан В'юнник перейшов до "Легії" з Варшави.

Теги: Футбол
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Ла Ліга 7 вересня 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Ліга 7 вересня 22:30
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Серія А 7 вересня 21:45
Удінезе - : - Лаціо
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