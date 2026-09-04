rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 04 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Від Лупашка – до гранда: скандальний український нападник зробив крок угору в Польщі
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 04 вересня 2026 · 15:47

Від Лупашка – до гранда: скандальний український нападник зробив крок угору в Польщі

Форвард поповнив склад 15-разового чемпіона країни
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Від Лупашка – до гранда: скандальний український нападник зробив крок угору в Польщі
Богдан В'юнник – гравець "Легії" (фото: ФК "Легія")
Add as a preferred source on Google

Український нападник Богдан В'юнник залишається виступати в чемпіонаті Польщі, проте змінює клубну прописку. 24-річний форвард офіційно приєднався до найбільш титулованого клубу країни.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт варшавської "Легії".

Умови переходу та фінансові деталі

Богдан В'юнник перейшов із гданської "Лехії" до варшавської "Легії". Столичний клуб оголосив про підписання українця на правах оренди до кінця сезону-2026/27. Угода також передбачає опцію подальшого викупу контракту футболіста, яка, за даними польських ЗМІ, становитиме від 700 до 800 тисяч євро.

Українець виступав за "Лехію" з березня 2024 року, провівши за цей час 61 матч, у яких відзначився 10 голами та 5 результативними передачами. У поточному сезоні В'юнник не зіграв за гданський колектив, який влітку очолив український фахівець Владислав Лупашко, жодного поєдинку, адже наполягав на зміні команди.

Від Лупашка – до гранда: скандальний український нападник зробив крок угору в Польщі

Скандальне минуле та новий виклик

За свою кар'єру 24-річний нападник встиг поиграти за "Маріуполь", швейцарський "Цюрих" та австрійський "Грацер", а також виступав у системі донецького "Шахтаря".

Перехід до Польщі у 2024 році супроводжувався гучним скандалом: В'юнник розірвав контракт із "гірниками" в односторонньому порядку, через що донецький клуб звернувся із позовом до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Тепер форвард спробує зарекомендувати себе у складі 15-разового чемпіона Польщі. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українця у 500 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що Роман Яремчук не потрапив до заявки грецького "Олімпіакоса" на Лігу Європи.

Теги: Футбол Легия
Головні матчі
УПЛ 4 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга 1 4 вересня 20:00
Ліон - : - Осер
АПЛ 4 вересня 21:00
Іпсвів - : - Ліверпуль
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Карпати" – "Шахтар", битва лідерів та шанс для "Динамо": прев'ю 5-го туру УПЛ "Карпати" – "Шахтар", битва лідерів та шанс для "Динамо": прев'ю 5-го туру УПЛ Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026 Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України