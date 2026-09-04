Від Лупашка – до гранда: скандальний український нападник зробив крок угору в Польщі

Український нападник Богдан В'юнник залишається виступати в чемпіонаті Польщі, проте змінює клубну прописку. 24-річний форвард офіційно приєднався до найбільш титулованого клубу країни.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт варшавської "Легії".
Богдан В'юнник перейшов із гданської "Лехії" до варшавської "Легії". Столичний клуб оголосив про підписання українця на правах оренди до кінця сезону-2026/27. Угода також передбачає опцію подальшого викупу контракту футболіста, яка, за даними польських ЗМІ, становитиме від 700 до 800 тисяч євро.
Українець виступав за "Лехію" з березня 2024 року, провівши за цей час 61 матч, у яких відзначився 10 голами та 5 результативними передачами. У поточному сезоні В'юнник не зіграв за гданський колектив, який влітку очолив український фахівець Владислав Лупашко, жодного поєдинку, адже наполягав на зміні команди.
За свою кар'єру 24-річний нападник встиг поиграти за "Маріуполь", швейцарський "Цюрих" та австрійський "Грацер", а також виступав у системі донецького "Шахтаря".
Перехід до Польщі у 2024 році супроводжувався гучним скандалом: В'юнник розірвав контракт із "гірниками" в односторонньому порядку, через що донецький клуб звернувся із позовом до Спортивного арбітражного суду (CAS).
Тепер форвард спробує зарекомендувати себе у складі 15-разового чемпіона Польщі. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українця у 500 тисяч євро.
Раніше стало відомо, що Роман Яремчук не потрапив до заявки грецького "Олімпіакоса" на Лігу Європи.