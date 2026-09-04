Поза планами "Олімпіакоса": Яремчук не потрапив до заявки на Лігу Європи

Нападник збірної України Роман Яремчук опинився у складній ситуації в грецькому "Олімпіакосі". Український форвард остаточно втратив довіру тренерського штабу та залишився поза грою на міжнародній арені.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Радикальне рішення тренерського штабу

Грецький "Олімпіакос" оприлюднив офіційну заявку на основний етап Ліги Європи сезону-2026/27, до якої увійшов 21 футболіст. Нападника збірної України Романа Яремчука у списку не виявилося – тренерський штаб на чолі з Хосе Луїсом Менділібаром вирішив зробити ставку на інших виконавців у лінії нападу.

За місця на полі в атаці "червоно-білих" змагатимуться марокканець Аюб Ель-Каабі, мексиканець Армандо Гонсалес та португалець Жота Сілва. Українець потрапив до переліку з шести гравців, на яких більше не розраховують у пірейському клубі, через що Роман буде змушений шукати нову команду для продовження кар'єри.

Без ігрової практики в сезоні

У поточному сезоні Яремчук не провів за "Олімпіакос" жодного офіційного матчу, пропустивши також ігри кваліфікації Ліги чемпіонів.

Другу половину минулого сезону нападник відіграв на правах оренди за французький "Ліон", де відзначився 5 голами у 14-ти поєдинках, проте французи відмовилися від опції викупу контракту.

Яремчук приєднався до "Олімпіакоса" влітку 2024 року, підписавши угоду до 2028 року. За цей час українець зіграв 49 матчів, забив 14 м'ячів та виграв із клубом чемпіонат, Кубок і Суперкубок Греції.