Вне планов "Олимпиакоса": Яремчук не попал в заявку на Лигу Европы

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оказался в сложной ситуации в греческом "Олимпиакосе". Украинский форвард окончательно потерял доверие тренерского штаба и остался вне игры на международной арене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Радикальное решение тренерского штаба

Греческий "Олимпиакос" обнародовал официальную заявку на основной этап Лиги Европы сезона-2026/27, в которую вошел 21 футболист. Нападающего сборной Украины Романа Яремчука в списке не оказалось - тренерский штаб во главе с Хосе Луисом Мендилибаром решил сделать ставку на других исполнителей в линии нападения.

За места на поле в атаке "красно-белых" поспорят марокканец Аюб Эль-Кааби, мексиканец Армандо Гонсалес и португалец Жота Силва. Украинец попал в список из шести игроков, на которых больше не рассчитывают в пирейском клубе, из-за чего Роман будет вынужден искать новую команду для продолжения карьеры.

Без игровой практики в сезоне

В текущем сезоне Яремчук не провел за "Олимпиакос" ни один официальный матч, пропустив также игры квалификации Лиги чемпионов.

Вторую половину прошлого сезона нападающий отыграл на правах аренды за французский "Лион", где отличился 5 голами в 14-ти поединках, однако французы отказались от опции выкупа контракта.

Яремчук присоединился к "Олимпиакосу" летом 2024 года, подписав соглашение до 2028 года. За это время украинец сыграл 49 матчей, забил 14 мячей и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции.