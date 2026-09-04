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Футбол 04 сентября 2026 · 15:47

От Лупашко - к гранду: скандальный украинский нападающий шагнул вверх в Польше

Форвард пополнил состав 15-кратного чемпиона страны
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
От Лупашко - к гранду: скандальный украинский нападающий шагнул вверх в Польше
Богдан Вьюнник – игрок "Легии" (фото: ФК "Легия")
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Украинский нападающий Богдан Вьюнник остается выступать в чемпионате Польши, однако меняет клубную прописку. 24-летний форвард официально присоединился к самому титулованному клубу страны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт варшавской "Легии".

Условия перехода и финансовые детали

Богдан Вьюнник перешел из гданьской "Лехии" в варшавскую "Легию". Столичный клуб объявил о подписании украинца на правах аренды до конца сезона-2026/27. Соглашение также предусматривает опцию дальнейшего выкупа контракта футболиста, которая, по данным польских СМИ, составит от 700 до 800 тысяч евро.

Украинец выступал за "Лехию" с марта 2024 года, проведя за это время 61 матч, отличившийся 10 голами и 5 результативными передачами. В текущем сезоне Вьюнник не сыграл за гданский коллектив, который летом возглавил украинский специалист Владислав Лупашко, ни одного поединка, поскольку настаивал на смене команды.

От Лупашко - к гранду: скандальный украинский нападающий шагнул вверх в Польше

Скандальное прошлое и новый вызов

За свою карьеру 24-летний нападающий успел поиграть за "Мариуполь", швейцарский "Цюрих" и австрийский "Грацер", а также выступал в системе донецкого "Шахтера".

Переход в Польшу в 2024 году сопровождался громким скандалом: Вьюнник расторг контракт с "горняками" в одностороннем порядке, из-за чего донецкий клуб обратился с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теперь форвард попытается зарекомендовать себя в составе 15-кратного чемпиона Польши. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинца в 500 тысяч евро.

Ранее стало известно, что Роман Яремчук не попал в заявку греческого "Олимпиакоса" в Лигу Европы.

Теги: Футбол Легия
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