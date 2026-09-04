От Лупашко - к гранду: скандальный украинский нападающий шагнул вверх в Польше

Украинский нападающий Богдан Вьюнник остается выступать в чемпионате Польши, однако меняет клубную прописку. 24-летний форвард официально присоединился к самому титулованному клубу страны.

Условия перехода и финансовые детали

Богдан Вьюнник перешел из гданьской "Лехии" в варшавскую "Легию". Столичный клуб объявил о подписании украинца на правах аренды до конца сезона-2026/27. Соглашение также предусматривает опцию дальнейшего выкупа контракта футболиста, которая, по данным польских СМИ, составит от 700 до 800 тысяч евро.

Украинец выступал за "Лехию" с марта 2024 года, проведя за это время 61 матч, отличившийся 10 голами и 5 результативными передачами. В текущем сезоне Вьюнник не сыграл за гданский коллектив, который летом возглавил украинский специалист Владислав Лупашко, ни одного поединка, поскольку настаивал на смене команды.

Скандальное прошлое и новый вызов

За свою карьеру 24-летний нападающий успел поиграть за "Мариуполь", швейцарский "Цюрих" и австрийский "Грацер", а также выступал в системе донецкого "Шахтера".

Переход в Польшу в 2024 году сопровождался громким скандалом: Вьюнник расторг контракт с "горняками" в одностороннем порядке, из-за чего донецкий клуб обратился с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теперь форвард попытается зарекомендовать себя в составе 15-кратного чемпиона Польши. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинца в 500 тысяч евро.