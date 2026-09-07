Болгарский гранд вместо Серии А: украинский футболист получил неожиданный поворот в карьере

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Лудогорца" .

Что известно о соглашении

Болгарский гранд выиграл борьбу за украинского полузащитника у представителей итальянской Серии А, в частности, "Удинезе", а также ведущих клубов польской Экстраклясы. По данным инсайдеров, сумма трансфера составила 4 миллиона евро, которую "Лехия" будет получать в течение двух лет. Соглашение стало второй самой дорогой продажей в истории гданского клуба.

Сам контракт 25-летнего футболиста с "Лудогорцем" рассчитан до лета 2029 года. Игрок уже успешно прошел медицинское освидетельствование и присоединился к расположению новой команды.

Этап в Польше и карьерный путь

Воспитанник львовских "Карпат" защищал цвета "Лехии" с лета 2023 и был капитаном коллектива. В общей сложности за гданьскую команду Желизко провел 89 поединков во всех турнирах, отличившись 13 забитыми мячами и 9 результативными передачами. В сезоне-2025/26 украинец сыграл 33 матча, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее в своей карьере полузащитник также выступал за чешскую "Карвину" и латвийскую "Валмиеру", с которой завоевал титул чемпиона страны. Новый клуб украинца, 14-кратный чемпион Болгарии "Лудогорец", в данный момент занимает второе место в своем национальном чемпионате.