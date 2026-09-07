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Футбол 07 вересня 2026 · 18:57

Легенда "Динамо" Лужний отримав нове призначення у збірній України: офіційне рішення

Фахівець замінив Дмитра Михайленка на чолі команди U-19
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Легенда "Динамо" Лужний отримав нове призначення у збірній України: офіційне рішення
Олег Лужний (фото: ФК "Динамо")
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Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового керманича юніорської збірної України U-19. Посаду головного тренера обійняв легендарний захисник київського "Динамо" та лондонського "Арсенала" Олег Лужний.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.

Кадрова рокіровка та найближчі матчі

На містку наставника юніорської команди Лужний замінив Дмитра Михайленка, який раніше перейшов на роботу до молодіжної збірної України U-21. Для 57-річного фахівця це перший досвід роботи на чолі національних команд.

Дебютні поєдинки під орудою нового наставника "синьо-жовті" проведуть уже наприкінці вересня під час навчально-тренувального збору в Іспанії. У межах товариського турніру українці зіграють три спаринги:

  • 24 вересня: проти Швеції;
  • 27 вересня: проти Німеччини;
  • 30 вересня: проти Шотландії.

Легенда &quot;Динамо&quot; Лужний отримав нове призначення у збірній України: офіційне рішення

Завдання в Європі та тренерський бэкграунд

Головним офіційним викликом для Лужного стане другий груповий етап кваліфікації до чемпіонату Європи-2027, який стартує у листопаді. Суперниками України у боротьбі за вихід до фінальної стадії будуть збірні Італії, Ізраїлю та Румунії. Для виходу до вирішального раунду відбору українцям необхідно посісти одне з перших трьох місць у групі.

Раніше у своїй тренерській кар'єрі Лужний очолював сімферопольську "Таврію" та латвійську "Венту", а також двічі виконував обов'язки головного тренера київського "Динамо". Крім того, фахівець працював у столичному гранді асистентом у штабах Валерія Газзаєва, Юрія Сьоміна та Олександра Хацкевича. З січня 2024 року він очолює Комітет професіонального футболу УАФ.

Раніше УПЛ оголосила найкращих гравця та тренера за підсумками серпня.

Теги: Футбол Олег Лужный
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Ла Ліга 7 вересня 20:00
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