Легенда "Динамо" Лужний отримав нове призначення у збірній України: офіційне рішення

Українська асоціація футболу офіційно оголосила про призначення нового керманича юніорської збірної України U-19. Посаду головного тренера обійняв легендарний захисник київського "Динамо" та лондонського "Арсенала" Олег Лужний.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.
На містку наставника юніорської команди Лужний замінив Дмитра Михайленка, який раніше перейшов на роботу до молодіжної збірної України U-21. Для 57-річного фахівця це перший досвід роботи на чолі національних команд.
Дебютні поєдинки під орудою нового наставника "синьо-жовті" проведуть уже наприкінці вересня під час навчально-тренувального збору в Іспанії. У межах товариського турніру українці зіграють три спаринги:
Головним офіційним викликом для Лужного стане другий груповий етап кваліфікації до чемпіонату Європи-2027, який стартує у листопаді. Суперниками України у боротьбі за вихід до фінальної стадії будуть збірні Італії, Ізраїлю та Румунії. Для виходу до вирішального раунду відбору українцям необхідно посісти одне з перших трьох місць у групі.
Раніше у своїй тренерській кар'єрі Лужний очолював сімферопольську "Таврію" та латвійську "Венту", а також двічі виконував обов'язки головного тренера київського "Динамо". Крім того, фахівець працював у столичному гранді асистентом у штабах Валерія Газзаєва, Юрія Сьоміна та Олександра Хацкевича. З січня 2024 року він очолює Комітет професіонального футболу УАФ.
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