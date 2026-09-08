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Футбол 08 сентября 2026 · 23:59

Безумие в Мадриде: "Реал" победил "Интер" на старте Лиги чемпионов

"Сливочные" и "неррадзурри" подарили болельщикам невероятную игру
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Безумие в Мадриде: "Реал" победил "Интер" на старте Лиги чемпионов
Мбаппе забил 71-й гол в ЛЧ (Фото: УЕФА)
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Мадридский "Реал" стартовал в Лиге чемпионов-2026/27 с победы. На "Сантьяго Бернабеу" мадридцы победили "Интер" в безумном матче.

О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.

Лига чемпионов-2026/27. Общий этап, 1-й тур

"Реал" – "Интер" – 2:1 (2:0, 0:1)
Голы: Мбаппе, 14, Вальверде, 23 – Аугусто, 77.

Дебютная ошибка Мартинеса

"Интер", вопреки статусу гостей, бодро начал игру, создал несколько моментов - а в районе 10-й минуты выдал отрезок, когда "Реал" просто не мог перейти центр поля. Однако все это давление не привело к главному – забитому голу.

Безумие в Мадриде: &quot;Реал&quot; победил &quot;Интер&quot; на старте Лиги чемпионов Заявка "Реала" на матч (Фото: realmadrid, X)

Вместо этого "сливочные" показали, что иметь много моментов необязательно - достаточно в правильный момент заставить соперника ошибиться и сыграть достаточно хладнокровно.

Так случилось и на 14-й минуте, когда Биссек допустил ошибку, которой воспользовался Мбаппе. Кстати, этот гол стал 71-м голом француза в Лиге чемпионов, что позволило ему обойти в списке бомбардиров легенду "Реала" Рауля.

Так было и на 23-й минуте - когда Хосеп Мартинес допустил ужасную ошибку в дебютном матче ЛЧ и под давлением Вальверде сыграл в ногу уругвайцу. Впрочем, в конце тайма Мартинес проявил себя уже со знаком "плюс", совершив двойной сейв против ударов Мбаппе и Беллингема.

Фантастическая дуэль вратарей

Если в первом тайме "Реал" ощутимо играл вторым номером, то во второй половине матча игра выровнялась. И выиграли от этого только зрители – ведь и "сливочные", и "неррадзурри" регулярно создавали голевые моменты.

Однако и Тибо Куртуа и Хосеп Мартинес творили настоящую магию в воротах. Всего бельгиец и испанец совершили 13 сейвов на двоих.

И все же "Интер" откровенно наиграл на гол – и на 77-й минуте Карлос Аугусто замкнул прострел от Лаутаро, оказавшись на острие. Но сравнять счет миланскому клубу так и не удалось – финальный свисток зафиксировал победу "бланкос".

Ранее мы рассказывали, что "Астон Вилла" и АЕК начали выступления в Лиге чемпионов с побед.

Теги: Реал Футбол
Главные матчи
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Реал - : - Интер
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Порту - : - Манчестер Сити
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Боруссия Дортмунд - : - Вильярреал
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