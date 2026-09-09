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Бокс 09 сентября 2026 · 11:07

Фьюри сделал громкий анонс боя с Усиком: украинец неожиданно ответил

Британец опубликовал постер поединка, а в ответ получил видео
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фьюри сделал громкий анонс боя с Усиком: украинец неожиданно ответил
Тайсон Фьюри и Александр Усик (фото: Getty Images)
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о подготовке к третьему поединку против Александра Усика. Британский боксер опубликовал постер потенциального противостояния после того, как его запланированный бой с Энтони Джошуа оказался под угрозой срыва.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram британского боксера.

"Последний танец воинов"

Фьюри опубликовал в своих соцсетях изображения с собственной афишей боя против Усика и заявил, что переговоры о новой встрече уже стартовали. По словам британца, это будет последний танец двух воинов современного бокса.

Фьюри сделал громкий анонс боя с Усиком: украинец неожиданно ответил

В ответ на это сообщение Усик обнародовал короткое видео, в котором лаконично заявил, что уже "идет за Фьюри".

В то же время официально третий бой между боксерами пока не объявлен. Новый постер британца стал очередным сигналом о его желании выйти на ринг именно против украинца.

Провал боя с Джошуа

Идея проведения третьего боя возникла из-за трудностей в организации поединка между Фьюри и Джошуа, который планировали на ноябрь 2026 года.

Несмотря на подписание соглашений с саудовской промоутерской компанией Sela стороны не смогли согласовать финансовые условия и место проведения встречи. Дополнительную интригу добавляет тот факт, что Джошуа проводил подготовку к своим последним поединкам в лагере Усика и в сотрудничестве с его командой.

Усик – Фьюри: история противостояний

Напомним, что Усик уже дважды побеждал Фьюри решением судей.

  • В мае 2024 года украинец одержал раздельную победу и стал абсолютным чемпионатом мира в тяжелом весе.
  • В реванше в декабре 2024 года Усик подтвердил свое преимущество единогласным решениям.

После двух поражений Фьюри объявлял о завершении профессиональной карьеры, однако вскоре вернулся в большой бокс.

Ранее мы писали, что в лагере Усика жестко ответили на призывы Фьюри о трилогии.

Теги: Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри
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