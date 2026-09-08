Не запасной вариант: в лагере Усика жестко ответили на призывы Фьюри о трилогии

В лагере эксчемпиона мира в хевивейте Александра Усика отреагировали на публичные заявления Тайсона Фьюри по поводу возможного третьего боя. Команда украинца подчеркнула, что 39-летний боксер не намерен быть страховкой для британца.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Sky Sports.
После усложнения переговоров о бое против Энтони Джошуа в ноябре, Фьюри начал активно публиковать обращение к Усику с предложением устроить трилогию. Впрочем, в лагере украинца такие заявления назвали разговорами для прессы, которые не имеют реальной почвы.
Директор команды украинца Сергей Лапин посоветовал "Цыганскому королю" воспользоваться специализированным сервисом для поиска боксеров:
"Усик - не запасной вариант для Тайсона. Если Фьюри нужен соперник, ему следует зайти на платформу Ready to Fight. Там ему помогут найти достойного оппонента. Александр всегда открыт к большим вызовам. Но серьезные намерения подтверждаются конкретным предложением, а не заявлениями в прессе", - подчеркнул Лапин.
Напомним, Усик уже дважды побеждал Фьюри - в мае и декабре 2024 года. В июне украинец уволил свои пояса после победы над бывшим кикбоксером Рико Верховеном в Каире, однако о завершении карьеры не объявлял.
Между тем переговоры между Фьюри и Джошуа зашли в тупик из-за разногласий по поводу арены поединка - обе стороны якобы стремятся провести бой в Лондоне, тогда как организаторы рассматривают вариант с нью-йоркским "Мэдисон-Сквер-Гарден".
Ранее мы сообщали, что Тайсон Фьюри жестко наехал на Джошуа на фоне проблем с организацией поединка.