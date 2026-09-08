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Бокс 08 вересня 2026 · 12:31

Не запасний варіант: у таборі Усика жорстко відповіли на заклики Ф'юрі про трилогію

Представники українського чемпіона наголосили, що серйозні наміри не проявляються через порожні заяви в пресі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не запасний варіант: у таборі Усика жорстко відповіли на заклики Ф'юрі про трилогію
Ф'юрі заговорив про трилогію з Усиком (Фото: Getty Images)
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У таборі ексчемпіона світу в хевівейті Олександра Усика відреагували на публічні заяви Тайсона Ф'юрі щодо можливого третього бою. Команда українця наголосила, що 39-річний боксер не збирається бути страховкою для британця.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Sky Sports.

Заяви Ф'юрі та відповідь Усика

Після ускладнення переговорів про бій проти Ентоні Джошуа у листопаді, Ф'юрі почав активно публікувати звернення до Усика із пропозицією влаштувати трилогію. Втім, у таборі українця такі заяви назвали розмовами для преси, які не мають під собою реального підґрунтя.

Директор команди українця Сергій Лапін порадив "Циганському королю" скористатися спеціалізованим сервісом для пошуку боксерів:

"Усик - не запасний варіант для Тайсона. Якщо Ф'юрі потрібен суперник, йому варто зайти на платформу Ready to Fight. Там йому допоможуть знайти гідного опонента. Олександр завжди відкритий до великих викликів. Але серйозні наміри підтверджуються конкретною пропозицією, а не заявами у пресі", - наголосив Лапін.

Ситуація у надважкій вазі

Нагадаємо, Усик уже двічі перемагав Ф'юрі - у травні та грудні 2024-го року. У червні українець звільнив свої пояси після перемоги над колишнім кікбоксером Ріко Верховеном у Каїрі, проте про завершення кар'єри не оголошував.

Тим часом переговори між Ф'юрі та Джошуа зайшли в глухий кут через розбіжності щодо арени поєдинку - обидві сторони нібито прагнуть првоести бій в Лондоні, тоді як організатори розглядають варіант із нью-йоркським "Медісон-Сквер-Гарден".

Раніше ми повідомляли, що Тайсон Ф’юрі жорстко наїхав на Джошуа на тлі проблем з організацією поєдинку.

Теги: Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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