Займися своїм життям: Ф’юрі жорстко наїхав на Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі виступив із черговою різкою заявою на адресу Ентоні Джошуа. "Циганський король" звинуватив Ей-Джея та його промоутера Едді Гірна у свідомому уникненні поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис Тайсона Ф'юрі у Instagram .

Емоційна заява Ф’юрі

Ф’юрі стверджує, що вже "тисячу разів" давав згоду на поєдинок у будь-якому куточку світу. Натомість команда Джошуа нібито висуває нові фінансові вимоги та чутки про небажання Тайсона битися в Англії.

"Я не можу змусити сикуна прийняти бій. Якби ти був хоч трохи мужиком, то перехитрив би цю дурну сосиску Гірна, вийшов би зі мною в ринг і дав бій. Чому, в біса, мені не хотіти битися в Англії? Я - Циганський король. Я битимуся в Бразилії, Моркемі, Дербі чи навіть на Марсі!" - заявив Тайсон.

За словами Ф’юрі, якщо розмови з Джошуа знову зайдуть у глухий кут, він проведе проміжний бій у листопаді проти іншого суперника.

Конфлікт навколо місця проведення

Головною точкою конфлікту навколо поєдинку Ф'юрі - Джошуа є країна, в якій він має відбутися. Попри бажання обох боксерів провести бій в Англії, наразі місцем бою встановлено Нью-Йорк в США.

"Як я вже казав, щодо цього бою пропонували різні місця, і я відповідав: так, я битимуся будь-де. Бо такий я є. Розпродав 67 000 квитків на "Тоттенгемі", так? У бою проти маловідомого Махмудова. А ти кажеш, що я не хочу битися в Англії? Ти що, дурний чи що? Займися своїм життям, ти, сентиментальний покидьку", - заявив Ф'юрі.

Потенційні локації та останні бої зірок

Переговори щодо організації мегафайту продовжують тривати, а серед імовірних місць проведення називають арену "Медісон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорку, "Соу-Фай Стедіум" в Лос-Анджелесі та "Вемблі" в Лондоні.

Обидва боксери підходять до поєдинку в гарному настрої після перемог. Ентоні Джошуа здолав нокаутом Крістіана Пренгу, а Ф’юрі достроково переміг 46-річного Маріуша Ваха.