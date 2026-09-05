rbc.ua
UA | RU
Суббота, 05 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Бокс Займись своей жизнью: Фьюри жестко наехал на Джошуа
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 05 сентября 2026 · 13:22

Займись своей жизнью: Фьюри жестко наехал на Джошуа

"Цыганский король" снова обвиняет команду соперника в затягивании поединка
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Займись своей жизнью: Фьюри жестко наехал на Джошуа
Тайсон Фьюри (Фото: tysonfury, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Тайсон Фьюри выступил с очередным резким заявлением в адрес Энтони Джошуа. "Цыганский король" обвинил Эй-Джея и его промоутера Эдди Гирна в сознательном избегании поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение Тайсона Фьюри в Instagram .

Эмоциональное заявление Фьюри

Фьюри утверждает, что уже "тысячу раз" давал согласие на поединок в любом уголке мира. Зато команда Джошуа выдвигает новые финансовые требования и слухи о нежелании Тайсона драться в Англии.

"Я не могу заставить сикуна принять бой. Если бы ты был хоть немного мужиком, то перехитрил бы эту глупую сосиску Хирна, вышел бы со мной в ринг и дал бой. Почему, к черту, мне не хотеть сражаться в Англии? Я - Цыганский король. Я буду драться в Бразилии, Моркеме, Дерби или даже на Марсе!" – заявил Тайсон.

По словам Фьюри, если разговоры с Джошуа снова зайдут в тупик, он проведет промежуточный бой в ноябре против другого соперника.

Конфликт вокруг места проведения

Главной точкой конфликта вокруг поединка Фьюри – Джошуа является страна, в которой он должен состояться. Несмотря на желание обоих боксеров провести бой в Англии, местом боя установлен Нью-Йорк в США.

"Как я уже говорил, по этому бою предлагали разные места, и я отвечал: да, я буду биться где угодно. Потому что такой я есть. Распродал 67 000 билетов на "Тоттенгеме", да? жизнью, ты, сентиментальный отброс", - заявил Фьюри.

Потенциальные локации и последние бои звезд

Переговоры по организации мегафайта продолжаются, а среди возможных мест проведения называют арену "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, "Соу-Фай Стедиум" в Лос-Анджелесе и "Уэмбли" в Лондоне.

Оба боксера подходят к поединку в хорошем настроении после побед. Энтони Джошуа одолел нокаутом Кристиана Пренга, а Фьюри досрочно победил 46-летнего Мариуша Ваха.

Ранее мы сообщали, что обидчик Джошуа проиграл в первом бою за 2 года.

Теги: Бокс Тайсон Фьюри
Главные матчи
УПЛ 5 сентября 13:00
Харьков - : - Оболонь
УПЛ 5 сентября 13:00
Кривбасс - : - Колос
УПЛ 5 сентября 18:00
Карпаты - : - Шахтер
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Грустная сенсация: Свитолина проиграла россиянке Калинской на US Open Грустная сенсация: Свитолина проиграла россиянке Калинской на US Open Неудачное возвращение: обидчик Джошуа проиграл в первом бою за 2 года Неудачное возвращение: обидчик Джошуа проиграл в первом бою за 2 года "Полесье" разгромило "Кудровку" и возглавило УПЛ: житомиряне забили пять голов "Полесье" разгромило "Кудровку" и возглавило УПЛ: житомиряне забили пять голов
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины