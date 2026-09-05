Займись своей жизнью: Фьюри жестко наехал на Джошуа

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Тайсон Фьюри выступил с очередным резким заявлением в адрес Энтони Джошуа. "Цыганский король" обвинил Эй-Джея и его промоутера Эдди Гирна в сознательном избегании поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение Тайсона Фьюри в Instagram .

Эмоциональное заявление Фьюри

Фьюри утверждает, что уже "тысячу раз" давал согласие на поединок в любом уголке мира. Зато команда Джошуа выдвигает новые финансовые требования и слухи о нежелании Тайсона драться в Англии.

"Я не могу заставить сикуна принять бой. Если бы ты был хоть немного мужиком, то перехитрил бы эту глупую сосиску Хирна, вышел бы со мной в ринг и дал бой. Почему, к черту, мне не хотеть сражаться в Англии? Я - Цыганский король. Я буду драться в Бразилии, Моркеме, Дерби или даже на Марсе!" – заявил Тайсон.

По словам Фьюри, если разговоры с Джошуа снова зайдут в тупик, он проведет промежуточный бой в ноябре против другого соперника.

Конфликт вокруг места проведения

Главной точкой конфликта вокруг поединка Фьюри – Джошуа является страна, в которой он должен состояться. Несмотря на желание обоих боксеров провести бой в Англии, местом боя установлен Нью-Йорк в США.

"Как я уже говорил, по этому бою предлагали разные места, и я отвечал: да, я буду биться где угодно. Потому что такой я есть. Распродал 67 000 билетов на "Тоттенгеме", да? жизнью, ты, сентиментальный отброс", - заявил Фьюри.

Потенциальные локации и последние бои звезд

Переговоры по организации мегафайта продолжаются, а среди возможных мест проведения называют арену "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, "Соу-Фай Стедиум" в Лос-Анджелесе и "Уэмбли" в Лондоне.

Оба боксера подходят к поединку в хорошем настроении после побед. Энтони Джошуа одолел нокаутом Кристиана Пренга, а Фьюри досрочно победил 46-летнего Мариуша Ваха.