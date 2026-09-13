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Інше 13 вересня 2026 · 12:15

Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики несподівано завершила кар'єру

Єлизавета Азза розповіла про роки у збірній та подякувала всім, хто був поруч
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики несподівано завершила кар'єру
Єлизавета Азза (фото: instagram.com/azza_yelyzaveta)
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Українська художня гімнастка Єлизавета Азза ухвалила рішення завершити професійну кар'єру. 21-річна чемпіонка світу оголосила про свій вихід зі спорту через зворушливе звернення, підвівши підсумки багаторічного шляху у складі національної збірної.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Причини непростого рішення

У своїх соціальних мережах спортсменка підкреслила, що закриває одну з найважливіших сторінок життя без жодного жалю, але з величезною вдячністю за пройдений шлях.

"Здається, неможливо одним текстом описати шлях, який тривав стільки років. Шлях, у якому було все: перемоги й поразки, сльози й посмішки, біль і неймовірна радість, моменти, коли хотілося все залишити, і моменти, заради яких хотілося йти далі. Для мене було величезною честю протягом багатьох років бути частиною національної збірної та представляти Україну на найважливіших міжнародних змаганнях", – зазначила Азза.

Спортсменка висловила подяку родині, тренерському штабу, партнерам по команді та медичному персоналу, зауваживши, що цей етап навчив її дисципліні, стійкості та вірі в власні сили.

Українська чемпіонка світу з художньої гімнастики несподівано завершила кар'єру

Єлизавета Азза - чемпіонка світу-2025 у складі збірної України (фото: instagram.com/azza_yelyzaveta)

Головне досягнення у кар'єрі

Найбільшим успіхом на міжнародній арені для Єлизавети Аззи стала перемога на чемпіонаті світу 2025 року. У складі збірної України з художньої гімнастики вона виборола золоту медаль у групових вправах із 3 м'ячами та 2 обручами.

Попри ранній вихід із великого спорту, гімнастка наголосила, що не прощається з активним життям остаточно, а лише починає новий етап, ставлячи перед собою нові цілі поза килимом.

Раніше Таїсія Онофрійчук підсумувала складний ЧС-2026.

Теги: Спортсмени
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