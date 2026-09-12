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Футбол 12 вересня 2026 · 20:44

Матч "Верес" – "Кудрівка" перенесено через повітряну тривогу

Ще один матч 6-го туру УПЛ не відбувся через російську агресію
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Матч "Верес" – "Кудрівка" перенесено через повітряну тривогу
Гравці "Вереса" так і не зіграли з "Кудрівкою" (фото: НК "Верес")
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Матч 6-го туру української Прем'єр-ліги між рівненським "Вересом" та "Кудрівкою" перенесено через тривалу повітряну тривогу. Команди мали зіграти сьогодні, 12 вересня, однак через безпекову ситуацію поєдинок не вдалося провести.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний телеграм-канал "Вереса".

Що сталося у Рівному

У суботу, 12 вересня, у Рівненській області практично цілий день тривала повітряна тривога. "Верес" і "Кудрівка" мали розпочати матч о 18:00. Пізніше початок матчу перенесли на 19:30.

Однак станом на 20:30 в області продовжувалася повітряна тривога, відтак офіційнами особами було ухвалено рішення перенести матч на невизначений термін.

Коли зіграють "Верес" — "Кудрівка"

Нову дату проведення матчу наразі не визначено. Про час та дату поєдинку буде повідомлено додатково після ухвалення відповідного рішення.

Також клуб "Верес" окремо поінформує вболівальників щодо квитків на перенесений матч.

"Дякуємо всім, хто сьогодні був із нами. Бережіть себе!" – йдеться у повідомленні клубу.

Раніше через повітряну тривогу було перенесено й інший матч 6-го туру УПЛ "Кривбас" – "Харків".

Теги: Верес УПЛ Футбол
Головні матчі
Серія А 12 вересня 19:00
Лаціо - : - Мілан
АПЛ 12 вересня 22:00
Сандерленд - : - Арсенал
Ліга 1 12 вересня 21:45
Париж - : - Ліон
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