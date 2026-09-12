Матч так і не розпочався: в УПЛ вирішили перенести зустріч "Кривбаса" та "Харкова"

Матч шостого тура УПЛ між "Кривбасом" та "Харковом" так і не розпочався. На тлі постійних повітряних тривог було вирішено перенести матч.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Гра в Кривому Розі мала розпочатися о 13:00, проте через тривалу повітряну тривогу початок спочатку перенесли майже на 2 години. А потім повторні сигнали небезпеки вимусили офіційних представників перенести матч.
Дата проведення та час початку зазначеного матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ.
Також не відбувся матч Чемпіонату УПЛ-2 між молодіжними командами "Колос" та "Карпати". Дату та час проведення матчу також буде визначено пізніше.
Поки що в рамках шостого туру відбулися два матчі - в п'ятницю "Карпати" перемогли "Колос" та очолили турнірну таблицю УПЛ.
А вже в суботу ЛНЗ за один тайм розібрався з "Оболонню" та піднявся на шосте місце в чемпіонаті України.
Раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю 6-го туру української Прем'єр-ліги.