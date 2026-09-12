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Футбол 12 вересня 2026 · 17:14

Матч так і не розпочався: в УПЛ вирішили перенести зустріч "Кривбаса" та "Харкова"

Гра, яка мала розпочатися о 13:00, так і не розпочалася через постійні повітряні тривоги
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Матч так і не розпочався: в УПЛ вирішили перенести зустріч "Кривбаса" та "Харкова"
Це перший матч поточного сезону, який навіть не розпочався (Фото: УПЛ)
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Матч шостого тура УПЛ між "Кривбасом" та "Харковом" так і не розпочався. На тлі постійних повітряних тривог було вирішено перенести матч.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Перенесений матч

Гра в Кривому Розі мала розпочатися о 13:00, проте через тривалу повітряну тривогу початок спочатку перенесли майже на 2 години. А потім повторні сигнали небезпеки вимусили офіційних представників перенести матч.

Дата проведення та час початку зазначеного матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ.

Також не відбувся матч Чемпіонату УПЛ-2 між молодіжними командами "Колос" та "Карпати". Дату та час проведення матчу також буде визначено пізніше.

Інші результати туру

Поки що в рамках шостого туру відбулися два матчі - в п'ятницю "Карпати" перемогли "Колос" та очолили турнірну таблицю УПЛ.

А вже в суботу ЛНЗ за один тайм розібрався з "Оболонню" та піднявся на шосте місце в чемпіонаті України.

Раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
УПЛ 12 вересня 13:00
Кривбас - : - Харків
Серія А 12 вересня 19:00
Лаціо - : - Мілан
АПЛ 12 вересня 22:00
Сандерленд - : - Арсенал
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